Giffey: „Abwehrschirm“ gegen hohe Energiepreise wird helfen Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey bewertet die neuen Pläne der Bundesregierung zur Begrenzung der Energiepreise positiv. „Unser Einsatz hat... dpa

Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin. Annette Riedl/dpa

Berlin -Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey bewertet die neuen Pläne der Bundesregierung zur Begrenzung der Energiepreise positiv. „Unser Einsatz hat sich gelohnt: Der Energiepreisdeckel kommt. Das wird den Menschen und den Unternehmen in unserem Land enorm helfen“, erklärt die SPD-Politikerin am Donnerstag. „Es wird die Menschen wieder ruhiger schlafen lassen und ihnen Sorgen und Ängste nehmen. Das ist ein wichtiger Schritt, um die Energiekrise in den Griff zu bekommen.“