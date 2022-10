Giffey bewertet Gaspreisbremse positiv: Kritik von CDU Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat die Vorschläge der Expertenkommission für eine bundesweite Gaspreisbremse positiv bewertet. „Das vorg... dpa

Die Flamme eines Gasherdes brennt in einer Küche. Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Berlin -Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat die Vorschläge der Expertenkommission für eine bundesweite Gaspreisbremse positiv bewertet. „Das vorgeschlagene Zwei-Stufen- Modell für die Gaspreisbremse sichert eine schnelle Soforthilfe für die Bürgerinnen und Bürger noch in diesem Jahr und eine langfristige Lösung ab Frühjahr, die das Problem an seiner Wurzel angeht“, sagte die SPD-Politikerin am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Die zentrale Herausforderung wird es sein, die Übergangszeit gut zu überbrücken.“