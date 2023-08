Giffey: Solarpaket ist eine gute Nachricht für Berlin

Berlin -Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) verspricht sich von den Plänen der Bundesregierung zur einfacheren Nutzung der Solarenergie auch Vorteile für Berlin. „Das Solarpaket der Bundesregierung bringt wichtige Gesetzesänderungen auf den Weg, damit wir beim Solarausbau noch mehr Tempo machen können“, sagte Giffey am Mittwoch nach dem entsprechenden Beschluss im Bundeskabinett. „Das sind gute Nachrichten für die Solarcity Berlin.“ Besonders erfreulich sei, dass die Installation und der Betrieb von Balkonkraftwerken schneller und unbürokratischer werden sollen.

„Keine langwierige Anmeldung, einfachere Stecker und pragmatische Regelungen für die Einspeisung ins Netz - für diese Änderungen haben wir uns als Land in den vergangenen Monaten sehr eingesetzt“, sagte Giffey. Parallel dazu werde das Berliner Förderprogramm für Balkonkraftwerke erweitert und zusätzlich zu Mietwohnungen auch in Lauben- und Eigenheim-Photovoltaik investiert.

Kleingärtner und Eigenheimbesitzer sollen einen Zuschuss von 500 Euro für Balkonkraftwerke erhalten können. „Gesetzliche Erleichterungen und gezielte Förderung, das ist der richtige Weg, um noch mehr Menschen für die Energiewende zu gewinnen und beim Solarausbau Tempo zu machen“, sagte Giffey.

Das Förderprogramm für Balkonkraftwerke hatte bereits im Februar begonnen. Bisher sind rund 3100 Anträge eingegangen, von denen 2660 bewilligt wurden. Antragsberechtigt waren zunächst nur Mieterinnen und Mieter von Wohnungen, seit Juni gilt das auch für Mieterinnen und Mieter von Häusern. Im Oktober sollen auch Hauseigentümer und Kleingärtner hinzukommen.

Berlin hatte sich auf Bund-Länder-Ebene für Vereinfachungen und Bürokratieabbau bei der Förderung der Balkonkraftwerke eingesetzt. Die Ampel-Regierung hat die Reform am Mittwoch beschlossen, die Bau und Betrieb von Solaranlagen einfacher machen und so helfen soll, den zuletzt anziehenden Ausbau der Solarenergie in Deutschland weiter zu beschleunigen. Nach dem Kabinett befasst sich der Bundestag mit der Reform. Laut Gesetzentwurf soll sie mit dem Jahreswechsel in Kraft treten.