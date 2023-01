Giffey und Jarasch befürworten Einigung zum 49-Euro-Ticket Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hält den am Freitag von Bund und Ländern beschlossenen Start-Termin für das 49-Euro-Monatsabo am 1.... dpa

Berlin -Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hält den am Freitag von Bund und Ländern beschlossenen Start-Termin für das 49-Euro-Monatsabo am 1. Mai für gut. Das Ticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sorge „für soziale Teilhabe, macht das Reisen für alle erschwinglich und entlastet weiterhin viele Menschen ganz konkret“, teilte Giffey am Freitagabend auf Twitter mit. „Heute ist ein wichtiger Schritt getan, um Deutschland fit für die Zukunft zu machen.“