Europa scheint im weltweiten Vergleich sehr beliebt zu sein, wenn es um die langfristige Akquisition von Talenten geht. Immerhin schafften es sieben europäische Länder in die Top Ten des Global Talent Competitiveness Index 2023. Von Deutschland aber fehlt jede Spur. Wie kann das sein?



Die Rangliste der sogenannten globalen Talentwettbewerbsfähigkeit bestimmt jährlich die Länder, die die besten Talente der Welt anziehen und halten können, und wird von der Wirtschaftshochschule Insead veröffentlicht. In diesem Jahr hat es erneut die Schweiz auf Platz 1 geschafft und bestimmt damit seit einem Jahrzehnt den Wettbewerb um die besten Arbeitskräfte. Es folgen Singapur und die USA in der von europäischen Ländern dominierten Liste. Deutschland schaffte es nicht unter die Top Ten.

Top Ten: Welche Länder dominieren den weltweiten Talentwettbewerb?

Singapurs „hoch qualifizierte Arbeitskräfte und innovative Wirtschaft“ brachten das Land auf den ersten Platz im Bereich der globalen Wissenskompetenzen, während die Vereinigten Staaten aufgrund ihrer „Weltklasse-Universitäten und Business Schools“ den ersten Platz in der Unterkategorie Talentförderung belegten.

2023 Global Talent Competitiveness Index Platz 1: Schweiz

Platz 2: Singapur

Platz 3: USA

Platz 4: Dänemark

Platz 5: Niederlande

Platz 6: Finnland

Platz 7: Norwegen

Platz 8: Australien

Platz 9: Schweden

Platz 10: Großbritannien

Index 2023: Wo stehen die Weltmächte China und Indien in der Rangliste?

Seit zehn Jahren sammelt der Global Talent Competitiveness Index nun schon Kenntnisse über die Talententwicklung in den Ländern. Besonders hervorgehoben werden dabei mehrere der größten Schwellenländer, weil sie sich laut den Daten im letzten Jahrzehnt am stärksten verbessert haben. So sei China ein „bemerkenswertes Beispiel“ und habe sich von einem Talentförderer zu einem Talentverfechter entwickelt.

Das Land belegte den ersten Platz unter den sogenannten Brics-Staaten, zu denen daneben auch Brasilien, Indien, Russland und Südafrika gehören. Sein Status als „weltweit führend bei der Abstimmung der Fähigkeiten der Menschen auf die Bedürfnisse der Wirtschaft“ wurde durch seine „Achillesferse“ bei der Anwerbung von Talenten untergraben, was zu seinem Gesamtrang 40 führte.



Indien, das bevölkerungsreichste Land der Welt, landete auf Platz 103 und hat sich in den letzten drei Jahren seit 2020 verschlechtert – es steht am Ende der Brics-Liste. Wie wird das von der Wirtschaftshochschule begründet? Ein Stimmungseinbruch in der Wirtschaft behinderte die Fähigkeit des Landes, Talente aus dem In- und Ausland anzuziehen, schreiben die Autoren.

Deutschland auf Platz 14: Bei globalen Wissenskompetenzen „schwach“

Doch mal abgesehen von den Weltmächten: Wo steht eigentlich Deutschland in dem Ranking der Länder mit dem besten Humankapital? Die Deutschen landen auf Platz 14 und schneiden damit gar nicht mal so schlecht ab, wenn man bedenkt, dass der Index insgesamt 134 Länder weltweit über alle Einkommensgruppen hinweg abdeckt. Doch die Leistungen des Landes seien widersprüchlich.

Einerseits verfüge Deutschland über ein starkes Reservoir an beruflichen und technischen Qualifikationen (Platz 6) und die hohe Rate an Technikern und assoziierten Fachkräften habe zur Folge, dass es zu den führenden Ländern bei den mittleren Qualifikationen gehöre (Platz 4), heißt es im Ranking-Bericht. Andererseits sei das Land laut der Ergebnisse bei den globalen Wissenskompetenzen vergleichsweise schwach (Platz 23). „Hier besteht die Notwendigkeit, die hohen Qualifikationen zu verbessern, unter anderem durch mehr digitale Kompetenzen“, empfehlen die Autoren.



Neben den beruflichen und technischen Kompetenzen schneidet Deutschland mit Platz 6 aber auch bei der Bindung von Talenten sehr gut ab. Begründet wird dies mit dem „großzügigen Sozialsystem“ sowie den „starken Persönlichkeitsrechten“ und der „persönlichen Sicherheit“ bei der Schaffung eines günstigen Lebensstils.

Zukunftsaussichten: „Korrelation zwischen Vermögen und Talent“

Der Wettbewerb um Talente zwischen den Nationen könnte in den nächsten zehn Jahren noch härter werden, ist aus dem Bericht zum Index zu entnehmen. Es wird dabei auf zunehmende Unsicherheiten in den Bereichen Handel, Investitionen und Geopolitik hingewiesen.



Zudem würden die Ergebnisse nach zehnjähriger Berichterstattung vor allem darauf hindeuten, dass die Talentungleichheiten zwischen den Ländern trotz Bemühungen weiterhin hoch bleiben. „Trotz erheblicher Fortschritte in einigen der größten Schwellenländer wie Indien und China bleibt die Korrelation zwischen Vermögen und Talent stark“, heißt es im Bericht.

KI könnte diesen Trend noch verschärfen, da es den Druck bei unqualifizierten oder gering qualifizierten Arbeitskräften erhöhen würde, während neue Kategorien von Arbeitnehmern, einige mit höheren Qualifikationen, unter dem stärkeren Wettbewerb durch Algorithmen und spezialisierte Geräte leiden werden.



Der Global Talent Competitiveness Index ist ein jährlicher Benchmarking-Bericht und misst, wie Länder und Städte wachsen, Talente anziehen und halten. Er hilft nicht nur, die globale Wettbewerbsfähigkeit der Länder zu verstehen, sondern gibt auch Strategien und Empfehlungen ab, um die Wirtschaft anzukurbeln. In diesem Jahr sollten demnach Lebensqualität und Nachhaltigkeit die Devise für künftige Talentzentren sein.



