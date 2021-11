Berlin - Gold ist in Krisenzeiten gefragt. Seit der Euro an Wert verliert und Inflation ein Thema ist, stellt sich für viele die Frage, ob es an der Zeit ist, das Portfolio umzuschichten und Gold zu kaufen. Gleichzeitig hat Gold seit dem vergangenen Jahr etwa zehn Prozent seines Werts verloren: Die Feinunze ist zurzeit etwa 1800 US-Dollar (1550 Euro) wert, gegenüber 2063 US-Dollar (ca. 1740 Euro) im August 2020. Der Grund liegt darin, dass die Inflationsängste im vergangenen Jahr höher waren als zurzeit und damals viele Anleger Gold kauften, das sie jetzt aber wieder abstoßen. Wir haben Experten gefragt, wie sie aktuell die Rolle von Gold sehen.

„Gold wird zurzeit mehr verkauft als gekauft“, sagt Marcel Reyers, Geschäftsführender Gesellschafter bei Finakons/Finanz Konsilium in Limburg und stellvertretender Vorsitzender im Financial Planning Standards Boards (FPSB) Deutschland. Reyers weist darauf hin, dass die Aktienmärkte derzeit für viele Anleger attraktiver seien als der Goldmarkt und sie deshalb wieder umsteigen. Das bestätigt auch Finanzberater Klaus Porwoll von PecuniArs in Berlin: „Die Anleger wechseln von Gold zu Aktien und von Aktien zu Gold.“ Da die Notenbanken die Inflation zurzeit als temporär einschätzen, halte sich die Nachfrage zurzeit in Grenzen. Zu Beginn des Jahres war sie dagegen hoch. „Laut Bericht des World Gold Council wurden allein von deutschen Anlegerinnen und Anlegern in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 mehr als 90 Tonnen Gold gekauft“, sagt Porwoll.

„Gold liefert weder Zins noch Dividende“

Edelmetall-Experte Markus Bußler vom Anlegermagazin Der Aktionär sagt: „Geht die Inflation nach oben, wird das auch einen Sprung beim Goldpreis auslösen.“ Dabei spiele auch die Inflationserwartung eine große Rolle. Je stärker sie sei, desto stärker ziehe der Goldpreis an. Derzeit werde das durch die Aktienmärkte abgefedert. „Es ist im Moment die Gretchenfrage: Ist die Inflation gekommen, um zu bleiben, oder ist sie ein temporäres Phänomen?“, fasst der Rohstoffexperte der DZ Bank in Frankfurt, Gabor Vogel, die Debatte zusammen. Die Analysten vom Spitzeninstitut der Volks- und Raiffeisenbanken rechnen damit, dass es sich um ein vorübergehendes Phänomen handelt. „Wir gehen davon aus, dass sich das Inflationsniveau reduzieren wird und die Zinsen etwas steigen werden“, sagt Vogel. Der Goldpreis werde auf 1700 US-Dollar (etwa 1465 Euro) fallen, so die Einschätzung des DZ Bank-Analysten.

Große Begeisterung löst das Thema Gold nicht aus. „Wenn, dann langfristig“, sind sie sich einig. „Gold liefert weder Zins noch Dividende, es ist eine reine Spekulation auf eine Preissteigerung in der Zukunft“, sagt Reyers. Gold könne eine Absicherung darstellen. „Man braucht ein langes Anlagebild und muss auch damit klarkommen, dass der Preis mal nach unten geht“, sagt er. Ab einer Beimischung in Höhe von fünf Prozent des Portfoliowerts wirke Gold positiv aufs Chance-Risiko-Verhältnis. „Aber mehr als zehn Prozent sollten es nicht sein“, sagt Vogel. Dieser Einschätzung folgen auch andere Experten.

Gold: „überschätztes Investment“

Porwoll bezeichnet Gold demgegenüber als „überschätztes Investment“. Er hat die Wertentwicklung berechnet und kam zu dem Ergebnis, dass die inflationsbereinigte Rendite von Gold von 1975 bis 2021 bei etwa 3,7 Prozent jährlich liegt. „Im Gegensatz gab es bei Aktien im gleichen Zeitraum rund 7,7 Prozent“, sagt er. Wer sein Portfolio mit Gold anreichern möchte, sollte am besten eine Mischung aus Barren, Münzen und Exchange-traded Commodities oder Funds (ETCs oder ETFs) wählen, raten die Experten. Bei ihnen beliebt ist Xetra-Gold. Dabei handelt es sich um ETC. Das Wertpapier ist durch physisches Gold gedeckt, das sich die Käufer auch ausliefern lassen können.

„Einige Anleger möchten gern Barren oder Münzen haben, die sie den Enkeln zeigen können“, sagt Vogel. Wer diese anschaffen wolle, solle sich an die großen Gold-Händler halten, bei denen die Qualität der Ware gewährleistet sei. „Nur die Barren mit einem Feingoldgehalt von 99,99 Prozent sollte man kaufen“, sagt Porwoll. Der Vorteil von physischem Gold und auch einigen Gold-Papieren: Gold ist beim Kauf von der Mehrwertsteuer befreit. Außerdem unterliegen Veräußerungsgewinne nach der Halte-Frist von zwölf Monaten nicht der Kapitalertragsteuer.

Alternativen zu Gold

Als eine Alternative zu Gold kann laut den Experten Silber gelten. „Es ist günstiger als Gold, doch es ist nur zur einen Hälfte Anlagemetall, zur anderen Hälfte ist es Industriemetall“, sagt Bußler. Aus diesem Grund unterliege es auch größeren Kursschwankungen bei Inflation. „Der Silberpreis sollte eigentlich zurzeit sensibler reagieren“, sagt Bußler, „das sehen wir im Moment aber noch nicht.“

Eine Alternative ist auch die Investition in goldproduzierende Unternehmen. „Hier habe ich als Anleger aber das geologische Risiko, wie sich das Vorkommen entwickelt und wie zuverlässig die geologischen Gutachten sind“, gibt Vogel zu bedenken. Als zweiten Punkt nennt er das Risiko eines schlechten Unternehmensmanagements. Hinzu kommen internationale Standards in Bezug auf Umwelt und Arbeitsbedingungen, die einige Unternehmen inzwischen beachten. Diese erhöhten die Kosten der Unternehmen, was sich auf eventuelle Gewinne auswirke.