Google ändert nach Millionenstrafe Bezahlpraxis in Indien Nutzt Google seine schiere Marktmacht missbräuchlich aus? In Indien hatte eine entsprechende Beschwerde teure Folgen für den Suchmaschinen-Primus. Dort ruder... dpa

ARCHIV - Das Google-Logo auf einem Smartphone. Matt Rourke/dpa

Neu Delhi -Nach einer Millionenstrafe der Wettbewerbskommission in Indien hat die Google-Konzernmutter Alphabet ihre Bezahlregeln in dem Land geändert. Bis auf weiteres müssen App-Entwickler dort nicht mehr das Bezahlsystem von Google für Nutzertransaktionen verwenden. Dies teilte der Konzern am Dienstag mit und betonte gleichzeitig, dass die neue Regel nur in Indien gelte. Alphabet will auch seine rechtlichen Optionen prüfen.