Berlin - Der Schlagabtausch zwischen der Unternehmensführung des Lieferdienstes Gorillas und den Angestellten, die sich als Gorillas Workers Collective (GWC) organisieren, geht weiter. Die jüngsten Vorstöße des Unternehmens wirken dabei wie eine zweigleisige Strategie. Zum einen kündigte das Unternehmen am Mittwoch erste Umsetzungen eines „Maßnahmenplans“ für die Fahrradkuriere an – und scheint damit öffentlich auf die Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen zu reagieren, die die Angestellten nach den wilden Streiks in Berlin gestellt hatten. Zum anderen erhielten die Angestellten nach eigener Angabe noch am selben Abend eine E-Mail, dass organisatorische Veränderungen anstünden: Das Unternehmen werde zukünftig aus zwei getrennten Betrieben bestehen.

Dass beide Bekanntmachungen zum diesem Zeitpunkt kommen, wundert nicht. Denn der Druck auf das Unternehmen ist von vielen Seiten hoch, Investoren und Öffentlichkeit beobachten den sogenannten Unicorn-Lieferdienst seit einigen Wochen genau. Gorillas ist seit Monaten im Gespräch, weil Mitarbeitende Kritik an den Arbeitsbedingungen bei dem Start-up üben, die sie vor fast zwei Wochen in einem umfassenden Forderungskatalog bündelten. Am kommenden Mittwoch läuft die Frist ab, die die Streikenden der Unternehmensleitung gestellt hatten.

Die Unternehmensleitung erklärte nun, dass sie erste Schritte zur „Verbesserung der Arbeitsabläufe“ eingeleitet habe. Gorillas-Gründer Kagan Sümer sagte ohne Bezugnahme auf die Frist: „Unser Unternehmen ist jüngst ein Jahr alt geworden und natürlich hat unser rasantes Wachstum dazu geführt, dass wir Systeme und Strukturen nachziehen mussten.“

So solle die App Quinyx „eine individuelle und intuitive Schichtplanung“ für Zeiterfassung und Lohnabrechnung ermöglichen. Über sie, so heißt es auf dem Blog des Unternehmens, könnten die Angestellten ein- und auschecken, Abwesenheitsanträge erstellen und untereinander Schichten tauschen.

Gorillas Workers Collective: Maßnahmen sind eine „Beleidigung“

Das GWC, das über Twitter und das Chat-Programm Telegram mit der Öffentlichkeit kommuniziert, hatte geklagt, dass Gehälter in der Vergangenheit nicht vollständig ausbezahlt worden seien. Die „Probleme mit der Gehaltsabrechnung“ seien laut dem Unternehmen inzwischen „vollständig ausgeglichen“, hieß es in der Erklärung des Unternehmens. Außerdem sei das Personal des Teams „Rider Support“, das als Ansprechpartner für die Kuriere gelte, verdoppelt worden.

Das GWC versteht die Erklärung des Unternehmens als „eine weitere Beleidigung nicht nur der Öffentlichkeit, sondern auch der Arbeitenden“. „Jetzt, wo wir öffentlichen Druck machen, fühlen sie sich wegen ihres Images verantwortlich vor der Presse und zeigen sich, als wollten sie etwas verändern“, sagt Yasha vom GWC.

Nicht alle fehlenden Gehälter seien ausbezahlt worden, sagt Yasha. Von einigen Betroffenen hat er Gehaltsnachweise gesammelt, die der Berliner Zeitung vorliegen. Auch das Aufstocken des Supportteams habe bisher keinen Effekt, weiterhin sei das Team nur per E-Mail erreichbar, nicht per Telefon. Auch das Bereitstellen von Arbeitsmitteln bleibt Streitthema. Während die Unternehmensleitung erklärt, dass sie Räder, Helme und Regenschutz zur Verfügung stellt, bezeichnet das GWC die Arbeitsmittel als unhygienisch und technisch nicht auf dem notwendigen Stand. Schlimmer noch: Es seien in der vergangenen Woche drei Arbeitsunfälle passiert, die das GWC auf die unzureichende Ausstattung zurückführt.

Die Last zu verringern, die die Kuriere auf ihren Rücken transportieren, ist eines der Kernanliegen des GWC. Gorillas erklärte nun, die Kuriere etwa mit „Gewichts-Anzeigetafeln“ in den Lagern entlasten zu wollen. Laut Yasha gibt es in den Warenlagern keine Waagen, sondern nur Geräte, die eine Bestellung als „leicht“ oder „schwer“ einstufen. „Niemand weiß, wie das berechnet wird“, sagt Yasha. Die vom Unternehmen als Erfolg kommunizierten „Anzeigetafeln“ empfindet er deshalb nicht als ausreichend. Auf die Forderung nach Gepäckträgern sagte das Unternehmen der Berliner Zeitung, man teste „diverse andere Lösungen wie beispielsweise Cargo-Bikes oder Vorrichtungen, welche die Rucksäcke während der Fahrt halten“.

Der Konflikt zwischen Gorillas und GWC dreht sich nun auf einer weiteren, neuen Achse fort. Die Mail, die die Angestellten am Mittwochabend erhielten, erklärte mit sofortiger Wirkung zwei „getrennte und vollständig unabhängige Betriebe“ für Gorillas in Deutschland. Auf Twitter reagierten – mutmaßlich mit dem GWC sympathisierende – Accounts mit dem Schlagwort „Union Busting“: Der Begriff bezieht sich nach Definition des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) auf „das systematische und professionell geplante Vorgehen gegen gewerkschaftliche Interessenvertretungen. In Deutschland geht es dabei meistens um die Be- oder Verhinderung von Betriebsratsarbeit“.

Auf die Beschäftigten habe die Aufteilung der Betriebe laut Gorillas keine Auswirkungen. „Auch die Gründung eines Betriebsrats durch unsere Rider wird durch diese Maßnahme weder verhindert noch verzögert“, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Öffentlich zugespitzt hatten sich die Verhandlungen zwischen Gorillas und GWC unter anderem an der Frage nach einer Arbeitnehmervertretung. Anfang Juni hatten die Beschäftigten einen Wahlvorstand gewählt, als ersten Schritt in Richtung Betriebsrat.