Berlin - Kağan Sümer trägt schwarz: Basecap, OP-Maske und das Shirt mit dem weißen Logo, das mittlerweile symbolisch für den Arbeitskampf bei dem Lieferdienst steht. Gorillas. Der Gründer und CEO steht in der Schönhauser Allee vor einem Warenlager seines noch so jungen und schon so kontrovers diskutierten Unternehmens. Vor ihm im Halbkreis stehen: empörte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie erklären ihre schlechten Arbeitsbedingungen. Sümer sagt: „Nehmt einen tiefen Atemzug.“

Es ist ein Montagnachmittag Ende Juni und eigentlich sieht Sümer selbst so aus, als bräuchte er eine Atempause. Mit der linken Hand spielt er an seinem Ringfinger herum. In einem Bericht des Nachrichtenmagazins Spiegel heißt es später: Sümer habe geschwitzt. Auf Twitter wird jemand schreiben: „Kagan wird gegrillt.“ Zwar scheint die Sonne über Berlin an diesem Tag grell, man muss schon beim Betrachten des Videos, das es von dieser Szene gibt, fast blinzeln. Der Tweet bezieht sich aber auf die Stimmung, die dem CEO des Start-ups aus der kleinen Versammlung entgegenklatscht.

Die ist in der Belegschaft schon zu diesem Zeitpunkt seit Wochen verdorben. Auf einem Instagram-Kanal, „gorillasriderlife2“, veröffentlichen Angestellte Memes, Fotos und Chatverläufe, die entweder Fehler des Managements dokumentieren oder Vorgesetzte lächerlich machen. Andere haben ein Kollektiv gegründet. Die Plattform des Gorillas Workers Collective (GWC) ist Twitter. Sie streiken und protestieren, immer wieder.

Plattform-Beschäftigte protestieren seit Jahren

Es ist nicht das erste Mal, dass Beschäftigte von Lieferdiensten öffentlich Widerstand leisten. Die Wirtschaftsweise in der Plattformökonomie war schon in den Wintermonaten der Corona-Pandemie ein Thema, als die Kuriere der Unternehmen Wolt und Lieferando in Kreuzberg Kunden zum Boykott aufriefen.

Erste Proteste sind für die Jahre 2015 und 2016 dokumentiert: Fodoora in Turin, Deliveroo in London, Uber in den USA. „Man kann eigentlich sagen, dass wir in einer Welle von Gig-Economy-Protesten sind, die schon seit fünf, sechs Jahren andauert“, sagt Stefania Animento. Die Sozialwissenschaftlerin forscht an der Berliner Humboldt-Universität zu plattformbasierter Arbeit und Protestbewegungen. Sie sieht bei den Gorillas genau hin.

Die Gig-Economy zeichnet sich als ein Wirtschaftsbereich der Plattformökonomie durch kurzfristige, selbstständige Beschäftigungsaufträge aus, die über Online-Plattformen vergeben werden. Viele Angestellte wollen die flexiblen Arbeitszeiten, die vermeintliche Autonomie. Bei Gorillas etwa sind einige hauptberuflich in der Kunstbranche tätig, die Arbeit als Kurier ist eine – vor allem in der Pandemie – willkommene Nebeneinkunft. Manche studieren, kommen aus Indien, Nord- oder Südamerika und inner- wie außer-europäischen Staaten.

Digitale Plattformen konnten unter der Vorgabe wachsen, eher als Vermittlerin denn als Arbeitgeber aufzutreten. Doch das Flexibilitätsversprechen ist eine Prekarisierungsfalle, so schreibt es auch Stefania Animento. Hohen Abhängigkeiten stehen große Lücken in der sozialen Sicherung gegenüber. Für viele hängt der Aufenthaltstitel am Beschäftigungsverhältnis.

Bei Gorillas gilt: zwölf Monate Befristung

Kağan Sümers Unternehmen brüstet sich damit, ein „Gegenmodell zur Gig-Economy“ zu sein. Es beruft sich darauf, dass es – im Gegensatz zu anderen Lieferdiensten und Zeitarbeitsfirmen – die Beschäftigten fest ein- und Fahrräder zur Verfügung stellt.

Tatsächlich sind die Beschäftigten zu einem Stundenlohn von 10,50 Euro angestellt, doch die Verträge sind auf zwölf Monate befristet – sechs davon in Probezeit. Die Befristung ist einer von vielen Klagepunkten: Offenbar sind E-Bikes häufig kaputt, es fehlt an angemessenem Schutz vor Regen und Schnee. Der Brandschutz in den Warenhäusern ist mangelhaft, Gehälter werden nicht vollständig oder verzögert bezahlt. Angestellte beschweren sich über sexistische Witze oder entsprechendes Verhalten durch Vorgesetzte. Es gibt kaum Möglichkeiten, mit dem Management zu kommunizieren. Für den „Rider Support“, ein Team, das sich der Sorgen der Mitarbeitenden annehmen soll, ist nicht einmal eine Telefonnummer ausgewiesen. Mails würden oft tagelang nicht beantwortet, sagen Angestellte.

Der Wettbewerb des Quick-Commerce

„Bei Gorillas sehen wir eine Zuspitzung von Tendenzen, die es schon bei anderen Plattformen gegeben hat“, sagt Stefania Animento. Das trifft auch für den Kerngedanken von Gorillas zu: Mit „Faster than you“ verspricht das Start-up eine Lieferzeit von zehn Minuten. Über eine App geben Kundinnen und Kunden Bestellungen auf. Für 1,80 Euro können sie sich Limonade, zwei Äpfel oder eine Tiefkühlpizza bringen lassen. Das Prinzip des Quick-Commerce ist kein neues. Das Unternehmen Getir gibt es in der Türkei schon seit mehr als fünf Jahren.

In Deutschland stellt sich neben Gorillas bereits eine Schar an Schnell-Lieferdiensten für den Wettbewerb auf, etwa der Dax-Konzern Delivery Hero, der das Konzept mit seiner Marke Foodpanda kopiert. Die Kampfansage, die Lieferzeit auf sieben Minuten zu verkürzen, schwächte eine Sprecherin des Unternehmens gegenüber der Berliner Zeitung wieder ab. Man plane nun mit 10 bis 15 Minuten. So oder so: Es bleibt eine absurde Kalkulation.

Das Bild vom innovativen Start-up bröckelt

Inzwischen gibt es nach Angaben des Start-ups über 100 Gorillas-Lagerhäuser in mehr als 40 Städten, davon 21 in Deutschland, die anderen in England, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Spanien, Belgien, Dänemark und den USA. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeitende. Nur zehn Monate nach der Gründung im Frühjahr vergangenen Jahres wurde das Unternehmen mit einer Milliarde Dollar bewertet. Hunderte Millionen Dollar flossen teilweise in einem einzigen Monat.

Doch für Investierende ist auch ein stabiles Arbeitsklima ein Anreiz - allein wegen des Images. Seit die Angestellten bei Gorillas ihre Arbeitsbedingungen öffentlich machen, bröckelt das Bild des innovativen Start-ups. Die Proteste generieren die Aufmerksamkeit für ihre Sache. Und die Belegschaft weiß, dass der Laden ohne sie nicht läuft. „Wir machen doch den Job, der zählt“, sagt ein Kurier am Rande einer Protestaktion.

dpa/Annette Riedl Das Logo des Unternehmens und die Kuriere sind im Stadtbild sichtbar. Das zieht Aufmerksamkeit.

Die Forscherin Stefania Animento sagt: Bei den Protesten gebe es „viel Wissen um Kommunikation und Vernetzung. In anderen Sektoren braucht es Jahre, um diese Kombination an Protestformen zu schaffen.“ Im Grunde bekämpfen die Protestierenden das Unternehmen mit seinen eigenen Mitteln. So wie die Werbung von Gorillas sind auch die Kuriere im Stadtbild sichtbar – ob sie liefern oder streiken. Die Kommunikation läuft in der digitalen Sphäre, sie ermöglicht Geschäft wie Protest.

Die Kuriere springen von Plattform zu Plattform

Mit den Protestaktionen und den Vorbereitungen zur formalisierten Mitbestimmung, wie die Initiative für einen gewählten Betriebsrat, bekämpfen die Angestellten auch ein Prinzip, das die Soziologie der digitalen Arbeitswelt seit jeher attestiert: Hier dominiert Vereinzelung, Algorithmen sind die neuen Chefs. Apps regeln die Schichten, bewerten die Leistungen der Arbeitenden.

Die Anstellungszeit ist in der Regel kurz. Eine Organisierung, die ja eine kollektive Identität der Belegschaft voraussetzt, ist nicht Teil der Idee. „Viele springen von Plattform zu Plattform. Aber ständige Veränderung ist auch identitätsstiftend“, sagt Animento. „Die Identität entsteht dann nicht durch die Erfahrung in einem Unternehmen, sondern in mehreren.“

Bei einem Treffen in einem Kreuzberger Café erzählt Ali*, wie er 2019 als Kurier bei Lieferando anfing, nach Ende des Vertrages die möglichen sechs Monate in der blauen Wolt-Jacke auslieferte und im Mai dieses Jahres begann, für Gorillas zu fahren. Er kennt weitere Beschäftigte, die wie er die Lieferdienste durchlaufen. Ali sagt, er habe sich schon immer politisch eingesetzt. Was bei Gorillas passiert, betrifft auch andere Arbeitende in der Plattformökonomie. Regelmäßig treffen sich Kuriere unterschiedlicher Lieferdienste in Berlin zum Austausch, erzählt er.

Der Protest trifft Gorillas im Höhenflug

Bei Gorillas gefällt es Ali, Ende 20, bisher am besten. Wie man als Arbeitskraft behandelt werde, hänge aber von den für Mitarbeitende zuständigen „Rider Ops“ ab – den Bossen der Warenhäuser, sozusagen. Sie seien allein auf die Durchführung der Bestellungen getrimmt, sagt Ali. „Wenn du einen Unfall hast, kümmert sich der Rider Op darum, dass ein anderer Rider die Lieferung zum Kunden bringt“, sagt Ali. „Einen Krankenwagen musst du selbst organisieren.“

Der Protest der Gorillas trifft das Unternehmen nach der erfolgreichen Gründung hart – und das Modell an sich mitten im Höhenflug. Der weltweite Umsatz von Essenslieferungen betrug zuletzt 107 Milliarden Dollar, Prognosen gehen von einem jährlichen Wachstum von mehr als 12 Prozent aus. In Deutschland soll der Umsatz von 2 Milliarden Dollar im Jahr 2019 auf 3,2 Milliarden Dollar im Jahr 2024 steigen. Doch wer denkt dabei die Menschen mit, die diese Gewinne – buchstäblich – einfahren?

Das an verschiedene Universitäten angedockte Projekt Fairwork untersucht seit drei Jahren die Arbeitsbedingungen plattformbasierter Arbeit in mehr als zwanzig Ländern, um die Arbeitsbedingungen in der Plattformökonomie zu definieren und zu messen. Seit vergangenem Jahr gibt es das Projekt auch in Deutschland.

Faire Bezahlung, faire Verträge? Fairwork bewertet plattformbasierte Firmen

Anhand von fünf Kriterien beurteilen die Forschungsteams plattformbasierte Firmen: faire Bezahlung und Bedingungen, faire Verträge, Management-Prozesse und Mitbestimmung. 2020 bewertete Fairwork Unternehmen wie Uber (1 von 10), Lieferando (5 von 10 Punkten), oder den Berliner BerlKönig (6 von 10). Fairwork nimmt Gorillas in diesem Jahr in den Bewertungskatalog auf. Gespräche mit dem Management seien bald geplant, doch noch sei es zu früh für eine Einschätzung, sagt der TU-Mitarbeiter Oğuz Alyanak, der im deutschen Forschungsteam von Fairwork ist.

„Es hängt davon ab, ob das Unternehmen beweisen kann, dass es reale Veränderungen vornimmt. Dass es die Probleme mit Löhnen, Arbeitsbedingungen und Mitbestimmung adressiert.“ Fairwork vergibt nur Punkte, wenn es Nachweise gibt. Versprechen reichen nicht. „Man könnte sagen: Wenn ein Start-up so schnell wächst, kann das Management nicht damit umgehen, weil die Infrastruktur fehlt“, sagt Alyanak. Eine Rechtfertigung für schlechte Unternehmensführung sei das nicht.

Die Versprechen des Gorillas-Gründers Kağan Sümer

Bei Gorillas sind es manchmal gerade die Versprechen des Gründers selbst, die daran zweifeln lassen, ob ihn die Belange der Mitarbeitenden interessieren. Neben Kağan Sümers Auftritt in der Schönhauser Allee zeigt das etwa eine Mail an die Belegschaft vom 11. Juli, die der Berliner Zeitung vorliegt. Er schreibt darin: Ja, er sei unerfahren. Doch er liebe, was er tue. Auch hier schreibt Sümer: „Nehmt einen tiefen Atemzug.“ Ein Satz, der sich wie eine neoliberale Phrase liest. Nicht wie ein Signal der Empathie.

Weiter im Text vergleicht er Gorillas mit einem Baum voller „leckerer Bio-Äpfel“. Sümer schreibt, es gebe Leute, „die Steine werfen“, um die Äpfel vom Baum zu holen. Er schreibt, das Team solle die Missgunst – von wem genau sie ausgeht, bleibt offen – „durch sich durchgehen lassen“ und ein „Geist“ sein – sich zu „Flammen“ transformieren und nicht vom Erfolg ablenken lassen. Dann ein paar Feuer-Emojis.

Es ist der beharrliche Proteste der Angestellten, der Gorillas immer wieder zwingt, sich zu dem – freundlich formuliert – nachlässigen Umgang mit der Belegschaft zu verhalten. Vergangene Woche erweiterte das Unternehmen die Geschäftsführung um Deena Fox. Eine Personalerin, die in der Vergangenheit „das Personalmanagement eines Start-ups in der Gründungsphase aufgebaut und geleitet, Börsengänge begleitet und etablierte Konzerne beim weiteren Wachstum unterstützt“ habe, hieß es aus dem Unternehmen. Fox war zuvor bei Hugo Boss und Amazon.

Der Instagram-Account „gorillasliderlife2“ beantwortete die neue Personalie mit einem zynischen Post: „Wir erwarten nichts Gutes.“

* Name von der Redaktion geändert