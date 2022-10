Gornig: Energiekrise trifft Konjunktur im Osten weniger Die Energiekrise trifft die Konjunktur in Ostdeutschland nach Einschätzung führender Ökonomen weniger als im Westen. „Anders als in der Corona-Krise ist jetz... dpa

ARCHIV - Martin Gornig, Wirtschaftsforscher, nimmt an einer Pressekonferenz teil. Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Berlin -Die Energiekrise trifft die Konjunktur in Ostdeutschland nach Einschätzung führender Ökonomen weniger als im Westen. „Anders als in der Corona-Krise ist jetzt vor allem die energieintensive Industrie berührt, und die ist vor allem im Westen stark vertreten“, sagte Industrieexperte Martin Gornig vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) der Deutschen Presse-Agentur. „Im Osten ist die Wirtschaft tendenziell eher auf Dienstleistungen ausgerichtet, und das wirkt in der Krise dämpfend.“