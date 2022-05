Viele Fondsanbieter werben mit nachhaltigen Produkten. Das heißt, das Geld wird nur in Unternehmen und Branchen investiert, die umweltfreundlich sind, soziale Standards einhalten oder etwa bei der Unternehmensführung punkten. Doch eine aktuelle Auswertung des Verbraucherportals Faire Fonds zeigt, dass nur zehn Prozent der untersuchten Fonds mit dem Nachhaltigkeitslabel „ESG“ frei von Kontroversen sind. Bedeutet: Sie folgen zwar einem der drei Standards, die das ESG-Label ausmachen – also „Environment“ (Umwelt), „Social“ (Soziales) oder „Governance“ (Unternehmensführung) – in anderen Bereichen werden Nachhaltigkeitsstandards hingegen nicht befolgt.

Die Nicht-Regierungsorganisationen Facing Finance und Urgewald bewerten auf ihrem gemeinsamen Portal Faire Fonds regelmäßig Fonds in Hinblick auf Nachhaltigkeit. In der aktuellen Auswertung befinden sich insgesamt 2163 in Deutschland zugelassene Publikumsfonds. Darunter auch solche der vier größten deutschen Fondsgesellschaften: Allianz Global Investors, Deka, DWS und Union Investment. Knapp die Hälfte der untersuchten Fonds sind als Nachhaltigkeitsfonds gelabelt.

Das Ergebnis: 91 Prozent der untersuchten Fonds sind demnach in Unternehmen investiert, die ökologische, ethische und soziale Standards sowie Normen und damit Nachhaltigkeitskriterien verletzen. Darunter beispielsweise der MSCI Europe Energy ESG Screened UCITS ETF der DWS, dem Vermögensverwalter der Deutschen Bank. Obwohl DWS mit ESG-Standards wirbt, sei ein Viertel des Fondsvolumens in ein Energieunternehmen investiert, das auf Öl und Gas setze und darüber hinaus für erhebliche Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sei, monieren die Autoren.

Selten werden alle Nachhaltigkeitsstandards eingehalten

Allerdings: Dass im Fonds solche Unternehmen explizit ausgeschlossen werden, gibt der Vermögensverwalter auch gar nicht an. Er bezieht sich bei den ESG-Standards unter anderem darauf, Unternehmen auszuschließen, die mit umstrittenen, zivilen und nuklearen Waffen und Tabak verbunden sind. Auch bei anderen Fonds mit dem ESG-Label werden selten alle Nachhaltigkeitsstandards eingehalten.

„Wenn zum Beispiel der Fokus auf Klima oder Kreislaufwirtschaft gelegt wird, werden andere Themen wie Menschenrechte oft ausgeblendet“, sagt Thomas Küchenmeister von Facing Finance. So würden viele, auch als nachhaltig klassifizierte Fonds und speziell ETFs in Rüstungsunternehmen investieren. Bei den untersuchten ESG-Fonds seien dies über 40 Prozent. „Was aber Verbraucher und Verbraucherinnen laut Umfragen weiterhin mehrheitlich ablehnen“, so Küchenmeister. Anleger, denen Nachhaltigkeitskriterien wichtig sind, müssen also genau recherchieren, wie der Fondsanbieter Nachhaltigkeit definiert.