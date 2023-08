Großbritannien vergibt Hunderte neue Lizenzen für Öl und Gas in der Nordsee

Im Gegensatz zu Robert Habeck hat Großbritannien offenbar nicht die Absicht, mit der britischen Wirtschaft eine Energiewende zu vollziehen. Die britische Regierung hat am Montag angekündigt, sie werde Hunderte neue Lizenzen für Öl- und Gasbohrungen vor allem in der Nordsee vergeben.

„Heute mehr als je zuvor ist es unerlässlich, dass wir unsere Energiesicherheit stärken“, erklärte Premierminister Rishi Sunak laut AFP. Private Haushalte und Unternehmen in Großbritannien seien auf „günstigere und saubere Energie“ angewiesen. Der Zeitung Sunday Telegraph hatte Sunak erklärt: „Jeder vernünftige Mensch erkennt an, dass wir fossile Brennstoffe als Teil der Transformation zur Klimaneutralität brauchen.“ Ein Stopp der Förderung fossiler Brennstoffe würde 200.000 Jobs in etwa 30 Sektoren gefährden und dem Staat Steuergelder in zweistelliger Milliardenhöhe entziehen. Sunak sagte, es sei nicht sinnvoll, sich von „Diktatoren“ abhängig zu machen.

Auch der weltweiten Verschickung von Flüssiggas (LNG) erteilte er eine Absage: Es mache keinen Sinn, Rohstoffe „um die halbe Erde zu schicken und sie zu importieren – mit einem zwei- bis dreimal so großen CO₂-Fußabdruck“, wie er bei der Förderung der Energie in Großbritannien entstehe.

Sunak sagte dem Sender BBC Radio Scotland, der Import von Energie aus dem Ausland bedeute, dass das Vereinigte Königreich Opfer globaler Preisschwankungen sei und die inländische Produktion dazu beitragen würde, die Menschen vor großen Kostensteigerungen zu schützen. Er sagte: „Es ist wichtig, dass wir einheimische Energiequellen ausbauen, um unsere Widerstandsfähigkeit zu verbessern, aber das ist auch gut für die schottischen Arbeitsplätze insbesondere im Vereinigten Königreich.“ – „Es ist auch gut für die Steuereinnahmen, die unsere öffentlichen Dienstleistungen finanzieren, und angesichts der Tatsache, dass wir auf absehbare Zeit Energie aus fossilen Brennstoffen benötigen werden. Wenn wir auf Netto-Null umsteigen, macht es keinen Sinn, die Ressourcen, die wir hier haben, nicht zu Hause zu nutzen.“

Andrew Bowie, Minister für Kernenergie und Netze, sagte, die Ankündigung von Hunderten neuer Öl- und Gaslizenzen „entfernt uns in keiner Weise von unserer Verpflichtung, bis 2050 Netto-Null zu erreichen“. Bowie sagte gegenüber der Sendung BBC Radio 4 Today: „Sogar das Internationale Komitee für Klimaänderung erkennt an, dass fossile Brennstoffe zumindest in den nächsten Jahrzehnten eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung eines Teils unserer Energiegrundlast spielen werden.“



Großbritannien hat sich verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu werden – die Kohlenstoffemissionen müssen dann durch Bindung des Kohlenstoffs an anderer Stelle ausgeglichen sein. Sunak erklärte am Montag, auch 2050 werde noch ein Viertel des Energiebedarfs des Landes durch Öl und Gas gedeckt werden.

Greenpeace Großbritannien hielt dem Regierungschef vor, er versuche, „die Klimadebatte zu polarisieren und billige politische Punkte zu machen“. Aktivisten der Organisation Just Stop Oil warfen Sunak vor, „schlimmer als ein Kriegsverbrecher“ zu sein. Er sei sich bewusst, dass er mit seiner Entscheidung „unvorstellbares Leid“ über Milliarden von Menschen bringe. „Der Juli war der heißeste Monat, den wir wegen der Verbrennung fossiler Brennstoffe je erlebt haben“, erklärten sie.

Die für den „Übergang der Nordsee“ zuständige Behörde (North Sea Transition Authority, NSTA) erklärte, die CO2-Bilanz der heimischen Erdgasproduktion betrage nur ein Viertel der von Flüssigerdgasimporten. Die NSTA bestätigte Pläne für zwei weitere Anlagen zur Abscheidung und Speicherung von klimaschädlichem Kohlendioxid (carbon capture) an der Nordseeküste, in Acorn im Nordosten Schottlands und in Viking in der englischen Region Humber. Bis 2030 sollen so bis zu 50.000 Arbeitsplätze gesichert werden.

Die von der Regierung hervorgehobene Technologie zur Abscheidung und Einspeicherung von Treibhausgasen bei der Verbrennung etwa von Erdgas kritisieren Umweltschützer jedoch als „Greenwashing“. Die Organisation Friends of the Earth erklärte, dass, falls die Technologie jemals funktionieren sollte, sie nicht „die gesamte Klimabelastung durch die Verbrennung fossiler Energieträger“ auffangen werde. (mit AFP)