Große Nachfrage: 29-Euro-Abo hat sich 100.000 Mal verkauft

Berlin -Der Nachfolger für das 9-Euro-Ticket ist gefragt: „100.000 Mal wurde das 29-Euro-Abo bereits in Berlin verkauft“, teilte Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) am Donnerstag mit. „Die große Nachfrage zeigt erneut, dass es ein Bedürfnis nach einem kostengünstigen ÖPNV-Angebot gibt.“ Rot-Grün-Rot sei mit dem 29-Euro-Abo in Vorleistung gegangen. „Um die Menschen in Berlin und darüber hinaus auch dauerhaft zu entlasten, brauchen wir vom Bund ab Januar ein vernünftiges Angebot für ein Nachfolgeticket.“