Von Sahra Wagenknecht kritisiert: Alle Russland-Sanktionen der EU im Überblick

Sahra Wagenknecht (Die Linke), spricht in der Debatte zum Etat Wirtschaft und Klimaschutz im Deutschen Bundestag am 8. September 2022. In ihrer Rede warf sie der Bundesregierung „ einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen Russland “ vor und forderte das Ende der Sanktionen und die Inbetriebnahme der Erdgaspipeline Nord Stream 2.

Die EU-Kommission verdächtigt Sabotage hinter den Lecks an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 und droht bereits „mit einer robusten und gemeinsamen Reaktion“, also mit Sanktionen. Gegen welches Land werden sie diesmal verhängt?

Gegen Russland gibt es zumindest schon einen neuen Sanktionsvorschlag der EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Die EU-Staaten müsse nun darüber einstimmig entscheiden. Neue Sanktionen wären bereits das achte Sanktionspaket der EU – diesmal als Reaktion auf die Teilmobilmachung in Russland und die Abstimmungen in den Republiken Donezk und Luhansk sowie in der Region Cherson und Saporischschja über Beitritte zu Russland.

EU-Bürger dürften nach dem Vorschlag keine Spitzenposten mehr in russischen Staatskonzernen bekleiden – wie Gerhard Schröder, der bis vor Kurzem Aufsichtsratschef beim Ölkonzern Rosneft war. Auch ein Preisdeckel für Ölimporte wird erörtert, auf den Kremlchef Wladimir Putin früher mit einem Lieferstopp zu reagieren drohte. Die Ukraine fordert Berichten zufolge sogar ein generelles Embargo für russisches Gas.

Welche EU-Sanktionen gegen Russland gibt es aber schon seit dem 24. Februar, die unter anderem die Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht ständig kritisiert? Wir haben sie nach den Bereichen übersichtlich gemacht.

Öl, Gas und Kohle

Teilembargo für russisches Öl: Verbot der Einfuhr von russischem Rohöl über den Seeweg ab dem 5. Dezember 2022.

Verbot der Einfuhr von verarbeiteten russischen Erdölerzeugnissen über den Seeweg ab dem 5. Februar 2023 (bis dahin ist nur die Erfüllung von Lieferverträgen möglich, die bis zum 4. Juni 2022 abgeschlossen wurden).

Bulgarien darf bis Ende 2024 russisches Rohöl und verarbeitete Erdölerzeugnisse und Kroatien bis Ende 2023 russisches Vakuumgasöl auf dem Seeweg beziehen.

Erdöl, das aus Drittstaaten stammt und lediglich über russisches Territorium exportiert wird (z. B. aus Kasachstan), darf weiterhin auf dem Seeweg in die EU eingeführt werden.

Erdölimporte aus Russland über die Druschba-Pipeline bleiben vom Embargo unberührt, allerdings dürfen die Bezieher dieses Pipeline-Öls es ab dem 5. Februar 2023 nicht mehr an Drittstaaten weiterverkaufen.

Wichtige Anmerkung: Die Bundesregierung strebt unabhängig vom geplanten EU-Teilölembargo eine drastische Reduzierung der Einfuhren aus Russland an und will die Lieferungen über die Druschba-Pipeline bis zum Jahresende fast komplett einstellen.

Verbot der Versicherung und Rückversicherung des Transportes von russischem Rohöl und Erdölerzeugnissen auf dem Seeweg ab dem 5. Dezember 2022.

Begleitende Beschränkungen in Petrochemie: Lieferungsverbot und Reparatuverbot von Erdölraffinerieausrüstung , darunter von Anlagen zur Herstellung aromatischer Kohlenwasserstoffe, Hydrocracking-Reaktoren, Technologien zur Wasserstofferzeugung, Polymerisationsanlagen, thermischen Krackanlagen. Reparatur- und Wartungsdienste für solche europäischen Geräte sind ebenfalls verboten.

, darunter von Anlagen zur Herstellung aromatischer Kohlenwasserstoffe, Hydrocracking-Reaktoren, Technologien zur Wasserstofferzeugung, Polymerisationsanlagen, thermischen Krackanlagen. Reparatur- und Wartungsdienste für solche europäischen Geräte sind ebenfalls verboten. Es gilt darüber hinaus Einfuhrverbot von Erdölerzeugnissen aus Russland und der Erbringung von finanziellen, technischen und sonstigen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einfuhr von Erdölerzeugnissen.

aus Russland und der Erbringung von finanziellen, technischen und sonstigen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einfuhr von Erdölerzeugnissen. Für Gazprom Neft, Gazprom neftekhim Salavat und Tatneft-Neftekhim gelten Transaktionenverbot, Fremdfinanzierungverbot, Einfrieren des Vermögens.

gelten Transaktionenverbot, Fremdfinanzierungverbot, Einfrieren des Vermögens. Sanktionen gegen Sovcomflot, ein Unternehmen, dass auf den Transport von Erdöl und Flüssigerdgas spezialisiert ist.

Reduzierung russischer Gasimporte: Die EU-Staaten haben anders als beim Öl zwar keine Beschränkungen für russische Gasimporte beschlossen. Die EU-Kommission hat sich jedoch verpflichtet, EU-Gasimporte aus Russland bis Ende 2022 um zwei Drittel zu reduzieren. Im Rahmen des REPowerEU-Plans wird darüber hinaus die Beendigung der Abhängigkeit der EU von russischem Gas vor 2030 angestrebt.

Wichtige Anmerkung: Der Stopp der Nord Stream 2 gilt nicht als EU-Sanktion gegen Russland, weil die Entscheidung eigenständig von der Bundesregierung getroffen wurde.

Darüber hinaus gilt Verbot von Kohle und anderen festen fossilen Brennstoffen (ab 10. August 2022) aus Russland in die EU.

Beschränkungen für neue Investitionen in den Energiesektor: Die Beteiligung und Bereitstellung von Darlehen oder sonstiger Finanzmittel an russische Unternehmen im Energiesektor ist untersagt. Betroffen sind nach dem vierten Sanktionspaket der EU vom 15. März 2022 der Ölproduzent und Raffineriebetreiber Rosneft, die Gazprom-Tochter Gazprom Neft und der Pipelinebetreiber Transneft. Es gelten auch Ausfuhrbeschränkungen für Ausrüstungen, Technologien und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft in Russland (mit Ausnahme der Nuklearindustrie und des nachgelagerten Energietransports).

Schlüsselakteure sanktioniert: Igor Sechin, Vorstandsvorsitzender und CEO von Rosneft, sowie Marina Sechina, Eigentümerin von Stankoflot, frühere Ehefrau von Igor Sechin;

Nikolay Tokarev, Vorstandsvorsitzender und Präsident von Transneft;

Dmitry Konov, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Sibur Holding, des größten russischen Petrochemie-Konzerns;

Vladimir Bogdanov, Vorsitzender des größten Gas- und Ölförderungskonzerne Russlands mit Firmensitz im sibirischen Surgut.

Darüber hinaus gelten Sanktionen gegen die größte russische Versicherungsgesellschaft für Gasindustrie, Sogaz. Die Erklärung der EU: Die Firma habe unter anderem den Bau der Eisenbahninfrastruktur zwischen der Brücke über die Straße von Kertsch (bekannt als Krim-Brücke) und dem Hafen von Taman versichert und daher „die Eingliederung der rechtswidrig annektierten Halbinsel Krim an die Russische Föderation“ unterstützt.

Metalle

Einfuhrverbot für russischen Stahl und russisches Gold: Import-, Kauf- und Beförderungsverbot für Eisen- und Stahlerzeugnisse aus Russland, darunter für Bleche und Bänder, Rohre, Oberbaumaterial für Bahnen, Stäbe und Leichtprofile.

Technische Hilfen, Vermittlungsdienste, Finanzmittel oder Finanzhilfe, einschließlich Finanzderivaten sowie Versicherungen rund um die russischen Metalle sind verboten.

Einfuhrverbot für russisches Gold und Goldschmuck aus Russland.

Logistik

Luftverkehr: Luftraum für russische Fluggesellschaften bleibt seit dem 27. Februar 2022 bestehen. Damit gilt auch Verbot für alle in russischem Besitz befindlichen, in Russland registrierten oder von Russland kontrollierten Flugzeuge im Gebiet der EU zu landen, zu starten oder es zu überfliegen. Ausnahmen gelten für Notlandungen oder Notüberflüge.

bleibt seit dem 27. Februar 2022 bestehen. Damit gilt auch Verbot für alle in russischem Besitz befindlichen, in Russland registrierten oder von Russland kontrollierten Flugzeuge im Gebiet der EU zu landen, zu starten oder es zu überfliegen. Ausnahmen gelten für Notlandungen oder Notüberflüge. Verbot auf neue Lieferungen von Ersatzteilen sowie Wartung, Unterstützung und Versicherung für russische Flugzeuge.

Sanktionen gegen Rosneft Aero, Rosneft-Tochter und führenden Anbieter von Flugturbinenkraftstoff auf dem russischen Markt, sowie gegen weitere russische Hersteller von Flugzeugen und Waffentechnik. Generelles Verbot des Exportes der russischen Flugturbinenkraftstoffe.

Seeverkehr: Sanktionen gegen das russische Seeschifffahrtsregister und Beschränkungen für die Ausfuhr von Navigations- und Seefunkkommunikationstechnologie nach Russland.

und Beschränkungen für die Ausfuhr von Navigations- und Seefunkkommunikationstechnologie nach Russland. Beschränkungen der Zusammenarbeit mit russischen Besatzungen durch internationale Crewing-Unternehmen.

Sanktionen gegen Admiralty Shipyard JSC, eines der ältesten Schiffbauunternehmen in Russland.

Sanktionen gegen russische Häfen.

Die Einfahrt für Schiffe in der EU ist gestattet, wenn sie Öl (bis 5. Dezember), Erdölprodukte (bis 5. Februar 2023), Gas, Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium, Eisenerz, landwirtschaftliche Produkte sowie Kernbrennstoff für Kernkraftwerke transportieren.

Es ist verboten, Güter und Technologien der Seeschifffahrt unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland, zur Verwendung in Russland oder zum Mitführen an Bord eines Schiffes unter russischer Flagge zu verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder auszuführen.

Darüber hinaus ist die Zulassung von in Russland und Belarus registrierten Lkw gestoppt. Der Transit zwischen Kaliningrad und dem übrigen Russland ist jedoch gestattet. Es gilt auch ein Verbot für in Russland oder Belarus niedergelassene Kraftverkehrsunternehmen, Güter auf der Straße in der EU zu befördern. Es gelten jedoch Ausnahmen für Öl- und Metallhandel, Lieferungen von Lebensmitteln, Medizingütern etc. sowie für den Straßentransit zwischen der Region Kaliningrad und dem Rest Russlands.

Banksektor und Transaktionen

G7 und die EU-Staaten schränken vor allem die Möglichkeiten der russischen Zentralbank ein, auf ihre Devisenreserven zuzugreifen. Etwa 50 Prozent, oder 300 Milliarden, der Devisenreserven wurden eingefroren. Es gelten auch Beschränkungen für den Zugang Russlands zu Mitteln des IWF und der Weltbank.

Es gelten folgende Sanktionen im Finanzsektor: Transaktionsverbot gegenüber der russischen Zentralbank.

Transaktionsverbot gegenüber der russischen Zentralbank. Sanktionen gegen die Banken : Sberbank, Alfa-Bank, VTB Bank, VEB Group, Moscow Industrial Bank, Promsvyazbank, Otkritije, Sovkombank, Roseximbank, Transcapitalbank, Investtorgbank, Novikombank. Ihre Vermögenswerte in der EU wurden blockiert und die Devisentransaktionen verboten.

: Sberbank, Alfa-Bank, VTB Bank, VEB Group, Moscow Industrial Bank, Promsvyazbank, Otkritije, Sovkombank, Roseximbank, Transcapitalbank, Investtorgbank, Novikombank. Ihre Vermögenswerte in der EU wurden blockiert und die Devisentransaktionen verboten. Swift-Ausschluss gilt für die Banken: Sberbank, Rosselkhozbank, Credit Bank of Moscow (MKB), Promsvyazbank, VTB, Otkritije, Novikombank, Sovkombank, VEB.RF, AB Russia.

Wichtige Anmerkung : Abgesehen von den EU-Sanktionen gilt ein Verbot für Zahlungen mit früher vergebenen Visa- und Mastercard-Karten außerhalb Russlands.

gilt für die Banken: Sberbank, Rosselkhozbank, Credit Bank of Moscow (MKB), Promsvyazbank, VTB, Otkritije, Novikombank, Sovkombank, VEB.RF, AB Russia. : Abgesehen von den EU-Sanktionen gilt ein Verbot für Zahlungen mit früher vergebenen Visa- und Mastercard-Karten außerhalb Russlands. Verbot der Erbringung von Ratingdienstleistungen für russische Kunden.

Verbot der Ausfuhr von auf Euro und allen amtlichen Währungen der EU-Mitgliedstaaten lautenden Banknoten nach Russland und des Verkaufs von auf Euro und allen amtlichen Währungen der EU-Mitgliedstaaten lautenden übertragbaren Wertpapieren.

Es ist darüber hinaus verboten, unmittelbar oder mittelbar Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung inklusive der Abschlussprüfung, Buchführung und Steuerberatung sowie Unternehmens- und PR-Beratung für die russische Regierung oder an in Russland niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu erbringen. Die Ausnahmen gelten etwa für Dienstleistungen, die für einen wirksamen Rechtsbehelf in Gerichtsverfahren unbedingt erforderlich sind oder für humanitäre Zwecke erforderlich sind.

Rüstungssektor

Es gilt generell Verbot für viele sogenannte Dual-Use-Güter, deren Export aus der EU nach Russland verboten ist. Dazu zählen sowohl zivil als auch militärisch nutzbare Güter wie bestimmte Chemikalien, Maschinen, Technologien und Werkstoffe, aber insbesondere auch Software oder Technologien. Die Sanktionsliste der EU wurde zuletzt im Juni auf über 80 weitere russische Organisationen ausgedehnt. Es wurden Güter und Technologien mit einem Exportverbot belegt, die zur Entwicklung des russischen Verteidigungs- und Sicherheitssektors beitragen könnten, darunter 82 Chemikalien, die laut EU zur Herstellung chemischer Waffen verwendet werden können.

Sanktionen gegen Organisationen: Rosoboronexport, der staatliche Monopol-Exporteur Russlands für Rüstungsgüter;

Almaz-Antey, der größte russische Rüstungskonzern;

NPO High Precision Systems, oder Wyssokototschnyje Kompleksy, eine russische Holdinggesellschaft für mehrere Unternehmen der Rüstungsindustrie;

Kurganmashzavod, oder Kurganmaschsawod, eine russische Panzerfabrik in Kurgan;

Russian Helicopters, der führende russische Hubschrauberhersteller;

United Aircraft Corporation, russisches Luftfahrtkonsortium;

United Shipbuilding Corporation, das größte Schiffbauunternehmen in Russland;

JSC Kalashnikov, Hersteller von Schusswaffen;

JSC Tula Arms Plant, Waffenhersteller;

Research and Production Corporation Uralvagonzavod, oder Kurganmaschsawod, russisches Maschinenbau- und Rüstungsunternehmen in Nischni Tagil, das zum staatlichen Rostec-Konzern gehört;

NPK Technologii Maschinostrojenija, Forschungs- und Produktionsunternehmen, das zum staatlichen Rostec-Konzern gehört;

OAO NPO Bazalt, führendes Verteidigungsunternehmen in der Russischen Föderation für die Herstellung und Lieferung von Waffen und Munition für die Bodentruppen, die Luftwaffe und die Marine, das ebenfalls Teil des Rostec-Konzerns ist;

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI, Entwickler von nuklearen Antriebssystemen für die Marine;

OAO Wysokototschnye Kompleksi, Entwickler und Hersteller von Waffen;

Zelenodolsk Shipyard, oder A. M. Gorky Zelenodolsk Plant, großes Schiffbauunternehmen;

JSC PO Sevmash, Maschinenbauunternehmen des militärisch-industriellen Komplexes Russlands;

Unternehmen des Verteidigungssektors sowie Schiffs- und Flugzeugbauunternehmen ist es grundsätzlich untersagt, Ausrüstung und Technologien zu liefern und finanzielle Unterstützung zu leisten.

Andere sektorale Sanktionen

Darüber hinaus ist es verboten , folgende Waren aus Russland in die EU zu importieren: Druckerfarben und Papier;

Blumen;

Düngemittel;

Holz, Zement, Aluminiumblech, Silber;

Kaviar, Meeresfrüchte und sonstige Luxusgüter, deren Wert 300 EUR je Stück übersteigt;

deren Wert 300 EUR je Stück übersteigt; Alkoholische Getränke, darunter Wodka (seit April).

Es gelten weitere Sanktionen im Bereich Dienstleistungen: Verbot der Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen in der EU an russische Staatsangehörige und in Russland niedergelassene Organisationen und die Fortsetzung der Erfüllung dieser Verträge. Über die Realisierung des Verbotes im Bau hat die Berliner Zeitung bereits berichtet.

Verbot der Bereitstellung von Finanzmitteln und Finanzhilfen und der Gewährung sonstiger Vorteile im Rahmen von Kooperationsprogrammen der EU, von Euratom oder von EU-Mitgliedstaaten für russische Organisationen, die sich in öffentlicher Inhaberschaft oder unter öffentlicher Kontrolle befinden.

Verbot, ein Begünstigter von russischen Personen und Organisationen zu sein oder für sie als Treuhänder aufzutreten oder in ähnlicher Eigenschaft zu handeln sowie bestimmte Dienstleistungen für Trusts zu erbringen.

Verbot der Entgegennahme von Geldeinlagen von russischen Staatsangehörigen oder in Russland ansässigen natürlichen Personen oder von in Russland niedergelassenen juristischen Personen. Organisationen oder Einrichtungen, wenn der Gesamtwert der Einlagen 100.000 Euro pro Kreditinstitut in der EU übersteigt.

Es gilt darüber hinaus das Verbot für die staatlichen Medien Russia Today und Sputnik, in der EU zu senden, sowie Sanktionen gegen die Internet Research Agency, hinter der russische Trollfabriken und Web-Brigaden verdächtigt werden.

Weitere Sanktionen gegen Einrichtungen und Unternehmen:

unter öffentlicher Kontrolle oder zu über 50 Prozent in öffentlicher Inhaberschaft befinden: Sanktionen gegen juristische Personen, die sich Kamaz, russischer Fahrzeughersteller;

Novorossiysk Commercial Sea Port, ein Hafenbetreiber mit Sitz in Noworossijsk;

Rostec (Russian Technologies State Corporation), eine russische Staatsgesellschaft, die die Entwicklung, Produktion und den Export von industriellen Hightech-Erzeugnissen für den zivilen und den militärischen Bereich fördert;

Russian Railways, die staatliche Eisenbahngesellschaft der Russischen Föderation.

Liste weiterer juristischer Personen, Organisationen und Einrichtungen, die sanktioniert wurden: JSC Sirius, Hersteller der Optoelektronik für zivile und militärische Zwecke;

OJSC Stankoinstrument, Maschinenbauunternehmen, das für zivile und militärische Zwecke baut;

OAO JSC Chemcomposite, Hersteller von Materialien für zivile und militärische Zwecke;

Argut OOO, Großhändler für gewerbliche und kommerzielle Geräte und Zubehör.

Sanktionen gegen natürliche Personen

Es gelten individuelle Sanktionen gegen 422 Mitglieder der Staatsduma (von insgesamt 450 Abgeordneten), die für die Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk gestimmt haben. Grundsätzlich sehen individuelle Sanktionen der EU ein Verbot der Einreise in EU-Länder bzw. der Durchreise sowie die Einfrierung der Vermögenswerte dieser Personen vor.

Sanktionen gegen 27 natürliche Personen „angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen“, u. a.: Sergej Schoigu, Verteidigungsminister der Russischen Föderation;

Maxim Reschetnikow, Minister für Wirtschaftsentwicklung der Russischen Föderation;

Igor Schuwalow, Vorsitzender des State Development Corporation VEB.RF und Mitglied des Rates der Eurasischen Wirtschaftskommission;

Margarita Simonjan, Chefredakteurin des englischsprachigen Fernsehnachrichtennetzes RT (Russia Today)

Marija Sacharowa, Direktorin der Informations- und Presseabteilung des Außenministeriums der Russischen Föderation;

Wladimir Solowjow, Moderator der Fernsehsender Russia-1 und Rossia 24.

Restriktive Maßnahmen gegen die Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrates der Russischen Föderation: Wladimir Putin (*), Präsident der Russischen Föderation;

Sergej Lawrow (*), Außenminister der Russischen Föderation;

Dmitri Medwedew, Stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrates;

Michail Mischustin, Ministerpräsident der Russischen Föderation;

Wladimir Kolokoltsew, Innenminister der Russischen Föderation;

Sergej Iwanow, Sonderbeauftragter des Präsidenten der Russischen Föderation für die Bereiche Umweltaktivitäten, Ökologie und Verkehr;

Igor Schtschogolew, Vertreter des Präsidenten der Russischen Föderation im Föderationskreis Zentralrussland, Oberster Staatsberater der Russischen Föderation.

(*) Ohne Einreise- oder Durchreisebeschränkung

Sanktionen gegen weitere russische Beamte, Oligarchen, Militärs und Journalisten: Alischer Usmanow, Co-Eigentümer der USM Holding;

Pjotr Awen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Alfa-Group;

Michail Fridman, Miteigentümer von LetterOne und der Alfa-Group;

Sergei Roldugin, Geschäftsmann und Musiker (Cello-Spieler), bekannt als Putins engster Freund;

Dmitri Peskow, Pressesprecher des russischen Präsidenten;

Dmitri Tschernyschenko, Stellvertretender Ministerpräsident Russlands für Tourismus, Sport, Kultur und Kommunikation und Vorstandsmitglied der russischen Eisenbahnen;

Irek Faisullin, Minister für Bau- und Wohnungswesen und Vorstandsmitglied der russischen Eisenbahnen;

Witali Saweljew, Verkehrsminister der Russischen Föderation und Vorstandsmitglied der russischen Eisenbahnen;

Andrej Turtschak, Sekretär des Allgemeinen Rates der Partei „Vereintes Russland“ und erster stellvertretender Sprecher des Föderationsrates;

Tigran Keosayan, Schauspieler und Regisseur, Moderator der Fernsehsendung „Internationales Sägewerk mit Tigran Keosayan“ zu politischen Angelegenheiten des Senders NTV;

Olga Skabejewa, Journalistin des Fernsehens Rossiya-1, die die Sendung „60 Minuten“ moderiert;

Alexander Ponomarenko, Vorstandsvorsitzender des Internationalen Flughafens Sheremetyevo in Moskau;

Modest Kolerow, Mitbegründer und Chefredakteur des Kreml-loyalen Portals Regnum;

Roman Babajan, Journalist, Moderator der Fernsehsendung „Eigene Wahrheit“ des Senders NTV und der Sendung „Recht auf Meinung“ auf TV Cent, Chefredakteur des Radiosenders „Moskau spricht“, Mitglied der Duma der Stadt Moskau;

Yevgeniy Prilepin alias Sachar Prilepin, Journalist, Schriftsteller, Ko-Vorsitzender der Partei „Gerechtes Russland – Patrioten – Für die Wahrheit“;

Anton Krasovsky alias Anton Kuznezov-Krasovsky, Journalist, Moderator der Talkshow „Antonyme“ des staatlich finanzierten russischen Fernsehsenders RT;

Arkadi Mamontow, Fernsehjournalist und -moderator, Moderator der Fernsehsendung „Arkadi Mamontows Autorenprogramm“ des Senders Rossiya-1 und Autor von Dokumentarfilmen;

Sergej Pinchuk, Vizeadmiral, erster stellvertretender Befehlshaber der Schwarzmeerflotte;

Alexej Awdejew, Generalleutnant, stellvertretender Befehlshaber des südlichen Militärbezirks;

Rustam Muradow, Generalleutnant, stellvertretender Befehlshaber des südlichen Militärbezirks;

Andrej Sychedow, Generalleutnant, Befehlshaber der 8. Gardearmee des südlichen Militärbezirks;

Gennadi Timtschenko, Eigentümer der privaten Beteiligungsgesellschaft Volga Group;

Alexej Mordaschow, Vorsitzender der Geschäftsführung von Severstal und Severgroup;

Pjotr Fradkow, Vorsitzender der Promsvyazbank;

Roman Abramowitsch, Großaktionär der Evrazholding und Benefiziär von Millhouse Capital;

German Chan, einer der Großaktionäre der Alfa-Group;

Wiktor Raschnikow, Eigentümer, Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender des strategischen Planungsausschusses des Magnitogorsker Metallurgischen Kombinates;

Alexej Kuzmitschow, einer der Großaktionäre der Alfa-Group;

Alexander Michejew, Geschäftsführer von Rosoboronexport;

Alexander Schochin, Präsident des russischen Unternehmerverbands RSPP;

Andrej Ryumin, Exekutivdirektor von Rosseti;

Armen Gasparyan, Journalist und Mitglied des Vorstands von Russia Today;

Artjom Schejnin, Journalist und Moderator der Talkshow „Vremya Pokazhet“;

Dmitri Kulikow, Sachverständiger des Ausschusses des russischen Staatsduma für GUS-Angelegenheiten und Verbindungen zu Landsleuten Filmproduzent, Fernseh- und Radiomoderator;

Konstantin Ernst, Geschäftsführer von Channel One Russia;

Suleiman Kerimow, Eigentümer des Finanz- und Industriekonzerns Nafta Moscow, Mitglied des russischen Föderationsrates als Vertreter der Republik Dagestan;

Tigran Chudaverdjan, Exekutivdirektor und stellvertretender Geschäftsführer von Yandex;

Wladimir Rashevsky, Geschäftsführer und Direktor der EuroChem Group.

Anmerkung: Diese Zusammenfassung der EU-Sanktionen ist maximal umfassend, beinhaltet jedoch aufgrund der Länge der Sanktionslisten nicht alle Namen der sanktionierten Personen und Unternehmen.

Quellen: Amtsblätter der Europäischen Union, AHK Russland, Castellum.

