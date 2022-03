Immer mehr Energieversorger bieten mittlerweile auch Ökostromtarife an. Und die müssen noch nicht einmal teurer sein als Tarife für konventionellen Strom – im Gegenteil. „Die Entstehungskosten für erneuerbare Energien sind über die letzten zehn Jahre massiv gefallen“, sagt Jan Rabe, Geschäftsführer von Wechselpilot, einem Wechselservice für Strom und Gas. „Gleichzeitig sind die Preise für die Rohstoffe Kohle und Gas zuletzt stark gestiegen, was dazu geführt hat, dass grüner Strom seit etwa einem halben Jahr günstiger ist als konventioneller Strom.“

Zwar liegen die Strompreise insgesamt derzeit auf einem sehr hohen Niveau – immer mehr Energieversorger erhöhen teils drastisch ihre Preise –, aber das Verhältnis habe sich verschoben. Lange Zeit war Ökostrom teurer als konventioneller Strom, das hat sich geändert. Nur: Was versteckt sich hinter der Bezeichnung „grüner Strom“?

Verbraucher, die nicht nur des Preises wegen zu einem Ökostromtarif wechseln, sondern weil sie Strom aus erneuerbaren Quellen wie Wind, Sonne oder Wasserkraft wollen und nicht aus Kohlekraftwerken, müssen genauer hinschauen. Denn grün ist nicht gleich grün.

Energieversorger kaufen grünen Strom über Zertifikate

Einen großen Teil des Ökostrommarktes bestimmt der europäische Handel mit Grünstromzertifikaten. „Länder wie Norwegen oder Österreich, die sehr viel grünen Strom produzieren, verkaufen Zertifikate an deutsche Energieversorger“, erklärt Thorsten Lenck vom Thinktank Agora Energiewende. Die Energieversorger, unabhängig davon, ob sie weiterhin selbst Strom im Kohlekraftwerk produzieren, können mittels der Zertifikate ihren Strom als „grün“ titulieren. „Solange ausreichend Zertifikate vorhanden sind, bringt dieses System die Energiewende in Deutschland natürlich nicht voran“, kritisiert Lenck. Wer Zertifikate kaufen kann, muss schließlich nicht zwangsläufig selbst in Anlagen für erneuerbare Energien investieren.

Dass Energieversorger vorwiegend Zertifikate aus dem Ausland kaufen, hat seinen Grund. Windkraft- oder Fotovoltaikanlagen in Deutschland, die bereits eine Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) bekommen, dürfen nicht zusätzlich Geld mit Zertifikaten verdienen.

Ok Power oder Grüner Strom: Siegel geben Orientierung

„Verbraucher, die grünen Strom beziehen wollen, der nicht von Unternehmen stammt, die beispielsweise auch in Kohlekraftwerke investieren, können sich an Siegeln wie denen von Ok Power oder Grüner Strom orientieren“, sagt Rabe. Das Ok-Power-Siegel beispielsweise attestiert, dass der Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Anbieter, die das Siegel tragen, dürfen außerdem nicht finanziell an Atom- oder Kohlekraftwerken beteiligt sein. Darüber hinaus gibt es Tarife von Ökostromanbietern, mit denen der Neubau von Erneuerbare-Energie-Anlagen gefördert wird. „Die sind dann entsprechend teurer“, sagt Lenck.

Tarifvergleiche sowie Bewertungen, wie „grün“ Ökostromtarife wirklich sind, gibt es auf den Websites von Ok Power oder Ecotopten, einer Plattform des Öko-Instituts. Ecotopten empfiehlt beispielsweise nur Tarife, die bundesweit erhältlich sind, zur Förderung erneuerbarer Energien beitragen und maximal 20 Prozent teurer sind als der Durchschnittspreis für konventionellen Strom. Allerdings ist der Wechsel zu einem Ökostromanbieter momentan eingeschränkt. Anbieter wie Grünstrom oder auch Green Planet Energy nehmen wegen der aktuellen Strompreisentwicklung zurzeit keine Neukunden auf.

Wie hoch der Anteil erneuerbarer Energien im aktuellen Stromtarif ist, können Verbraucher ihrer jährlichen Stromrechnung entnehmen. Auch in konventionellen Stromtarifen findet sich immer ein fester Anteil erneuerbarer Energien – gefördert nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). 2021 stammten laut Agora Energiewende 42,3 Prozent des in Deutschland genutzten Stroms aus erneuerbaren Energien.