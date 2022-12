Gründer von Pleite-Kryptobörse weist Betrugsvorwürfe zurück Einer der größten Handelsplätze für Kryptowährungen kollabiert binnen weniger Tage. Gegen den Gründer laufen Ermittlungen und Sammelklagen. Der weilt auf den... dpa

Die angeschlagene Kryptobörse FTX ist offiziell zahlungsunfähig. pa Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/d

New York -Der Gründer der insolventen Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried, hat sich nach dem spektakulären Zusammenbruch seines Firmenimperiums gegen Täuschungsvorwürfe verteidigt. „Ich habe nie versucht, Betrug an jemandem zu begehen“, sagte der 30-jährige US-Unternehmer gestern bei einer Konferenz in New York.