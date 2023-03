Grüne Liga fordert für Teslaausbau Störfall-Einstufung Mit Blick auf einer geplante Erweiterung der Produktion bei Tesla in Grünheide sehen Umweltschützer weiterhin Defizite bei der Einhaltung der Umweltstandards... dpa

Potsdam -Mit Blick auf einer geplante Erweiterung der Produktion bei Tesla in Grünheide sehen Umweltschützer weiterhin Defizite bei der Einhaltung der Umweltstandards. Sie fordern die Einstufung der Fabrik in eine obere Klasse der Störfallverordnung. Nach wie vor gebe es Unklarheiten bei den Stoffmengen sowie bei der Frage, welche gefährlichen Stoffe zum Einsatz kommen, hieß es von der Grünen Liga Brandenburg am Mittwoch. Mit einer Verdopplung der Produktion befände sich auch die doppelte Menge gefährlicher Stoffe und Abfälle auf dem Gelände und damit im Wasserschutzgebiet.