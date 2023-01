Grüne Woche gestartet: Özdemir dankt Bauern für ihre Arbeit Landwirte und Lebensmittelbranche mussten pandemiebedingt zwei Jahre lang auf den großen Jahresauftakt in Berlin verzichten. Zum Neustart drückt die Inflatio... dpa

Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), Bundeslandwirtschaftsminister neben Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin. Soeren Stache/dpa

Berlin -Schlemmen, staunen, Tiere streicheln: Die Agrarmesse Grüne Woche hat nach zweijähriger Corona-Pause wieder in Berlin begonnen. Tausende Besucherinnen und Besucher kamen am Freitag in die Messehallen, um sich über die Ernährungswirtschaft zu informieren und Spezialitäten zu kosten. Zu den Themen der Branchenschau, bei der sich 1400 Aussteller aus 60 Ländern präsentieren, gehören die hohen Lebensmittelpreise infolge des Ukraine-Krieges und der Wandel der Landwirtschaft hin zu mehr Tier- und Umweltschutz. Diskutiert wird auch über Forderungen nach Steuersenkungen für bestimmte Produkte.