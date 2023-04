Proteste in Peru: „Der Präsident wird wie ein Feind behandelt“

In Peru wurde der aus einfachen Verhältnissen stammende Lehrer und Gewerkschafter Pedro Castillo 2021 zum Präsidenten gewählt. Sein Ziel war es, die Verfassung des Landes zu demokratisieren und die indigene Bevölkerung am Wohlstand des Rohstoffreichtums teilhaben zu lassen. Nach heftigen Auseinandersetzungen mit dem Kongress wurde Castillo im Dezember 2022 vom Kongress seines Amtes enthoben. Der Argentinier Guido Leonardo Croxatto leitet das Anwaltsteam, das sich für die Freilassung Castillos einsetzt.

Markus Wächter/Berliner Zeitung Zum Interviewpartner Guido Leonardo Croxatto ist Menschenrechtsanwalt und Direktor der argentinischen Anwaltskammer Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE). Er koordiniert die Verteidigung des Peruanischen Präsidenten Pedro Castillo.

Berliner Zeitung: Der gewählte Präsident Perus, Pedro Castillo, sitzt ohne Anklage in Untersuchungshaft. Seither demonstriert die Bevölkerung auf den Straßen für seine Freilassung. Wie ist die Lage derzeit in Lima?



Guido Leonardo Croxatto: Es ist schlimm. Mittlerweile wurden mehr als 70 Demonstranten vom Militär und der Polizei getötet. Die Regierung bezeichnet die Demonstranten als Terroristen. In der Universität San Marcos in Lima ist das Militär mit einem Panzer vorgerückt und hat die Studenten, die sich mit dem ärmsten Teil der Bevölkerung solidarisiert hatte, in Handschellen abgeführt. Bezeichnend ist, dass es der Bürgermeister von Lima Amnesty International untersagt hat, einen Bericht zu veröffentlichen, in dem die Menschenrechtsverletzungen dokumentiert werden.

Castillo wollte das Parlament auflösen. Seine Gegner werfen ihm vor, er habe einen Staatsstreich durchführen wollen. Was ist dran an den Vorwürfen?



Die Vorwürfe sind unhaltbar. Castillo musste sich seit dem Amtsantritt mit dem Kongress harte politische Auseinandersetzungen liefern. Sein erklärtes Ziel war und ist es, die Verfassung, die aus der Zeit von Langzeitdiktator Alberto Fujimori stammt, zu reformieren. Der indigenen Bevölkerung sollten demokratische Rechte garantiert werden, indem Elemente direkter Demokratie eingeführt werden. Außerdem sollten die Gewinne aus dem Rohstoffsektor, die sich bislang multinationale Konzerne im Ausland sichern, der Bevölkerung zukommen. Mit dem Kongress waren diese Ziele nicht zu verwirklichen, denn die Mehrheit der Abgeordneten repräsentiert die Elite des Landes. Stellen Sie sich vor: Mehr als 70 Gesetzesinitiativen von Castillo wurden abgelehnt. Er musste sich in kurzer Zeit drei Amtsenthebungsverfahren stellen. Man muss wissen, dass der Präsident das Recht hat, das Parlament aufzulösen. Castillo hatte nicht vor, zu putschen. Es gab keine Absprachen mit dem Militär, keine Umsturzpläne. Die Anschuldigungen sind nur vorgeschoben.

Castillo hatte angekündigt, dass Rohstoffkonzerne einen Großteil ihrer Gewinne an den peruanischen Staat abführen sollten statt in die eigene Tasche zu wirtschaften. Was hatte Castillo genau vor?



Das Vorhaben berührt einen zentralen Punkt. Castillo hatte die bisherige Praxis infrage gestellt, wonach die Großkonzerne 70 Prozent des Reichtums für sich behalten können. Peru verfügt unter anderem über große Lithium-Vorkommen, die in den Industrienationen stark nachgefragt werden. Aber das brisante ist, dass die langfristigen Verträge, die den Unternehmen die Gewinne garantieren, eine Laufzeit bis 2026 haben. Castillo hatte also während seiner Amtszeit die Möglichkeit, darauf hinzuwirken, diese Wirtschaftsabkommen nicht zu verlängern. Sie können sich vorstellen, dass manche Manager alarmiert waren.

Die Vorgänge in Peru erinnern an Prozesse in anderen Staaten Lateinamerikas. Ob in Brasilien, Bolivien oder Argentinien: Immer wieder wird über staatliche Institutionen versucht, progressive Staatschefs zu entmachten. Welche Mechanismen wirken hier?



Der juristische Begriff, mit dem die gegen linke oder sozial engagierte Präsidenten gerichteten Prozesse bezeichnet werden, heißt Lawfare. Man versteht darunter die Nutzung des Rechtssystems und staatlicher Institutionen, um einen politischen Gegner gezielt zu schädigen. Die Theorie dazu entstammt dem Feindstrafrecht, das seine Ursprünge im Nationalsozialismus in Deutschland hat. Grob gesagt, wird eine Person zum Feind erklärt und dadurch werden ihr die demokratischen Rechte abgesprochen. Das schlimme ist, dass diese Theorie wieder Anklang findet. Einer der heutigen ideologischen Vordenker ist der deutsche Rechtswissenschaftler Günther Jakobs, der an der Universität Bonn gelehrt hat. Jakobs findet in konservativen Kreisen in Lateinamerika große Anerkennung. Papst Franziskus hat Lawfare jüngst als eine der größten Gefahren für die Demokratie bezeichnet.

Sie prangern an, dass Castillo ein rechtsstaatliches Verfahren verwehrt wird. Unter welchen Bedingungen können Sie seine Verteidigung organisieren?



Es ist sehr schwierig. Castillo befindet sich in einem Gefängnis in der Provinz Chota. Bezeichnenderweise sind er und der frühere Diktator Alberto Fujimori die einzigen Insassen. Fujimori wurde verurteilt, weil er Massaker an der Bevölkerung befahl. Castillo wollte die sozialen Lebensumstände der Bevölkerungsmehrheit verbessern. Er lebt dort isoliert, es wurde ihm verboten mit seiner Familie zu telefonieren. Es gibt immer wieder Schwierigkeiten für uns Rechtsanwälte, Kontakt mit ihm aufzunehmen.

Wieviel Unterstützung erfährt Castillo auf internationaler Ebene?



Ich finde, die Unterstützung müsste größer sein. Auch von Seiten fortschrittlicher Regierungen. Noch wird auf diplomatischer Ebene zu viel geschwiegen. Ich finde das unmoralisch. Menschenleben gelten universell. Ich will ein Beispiel geben. Es gab eine deutsche Frau, Elisabeth Käsemann, die in Argentinien Widerstand gegen die Militärdiktatur geleistet hatte. Sie wurde 1977 von der Junta ermordet. Ihr Vater kritisierte, dass die deutsche Botschaft in Argentinien zu wenig für ihre Rettung unternommen habe, weil sie die wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder nicht gefährden wollte. Käsemann ist ein großes Vorbild im Kampf für die Menschenrechte.

Es ist aber auch nicht einfach. Zwei Abgeordnete aus Argentinien wollten in Peru die Menschenrechtsverletzungen dokumentieren, doch die peruanische Regierung hat es untersagt. Außerdem wurden die Botschafter von Mexiko und Kolumbien ausgewiesen. Für Außenstehende ist es aber auch eine schwer einzuschätzende Situation. Wenn ein Land in eine politische Krise stürzt, so wie es in Peru der Fall ist, herrscht anfangs große Unsicherheit und Skepsis bei Regierungen und öffentlichen Institutionen. Für Staatschefs, Diplomaten und auch Medienvertreter ist es zunächst schwierig, die unübersichtliche Lage zu analysieren. Mittlerweile ist die Situation aber vielen klarer. Das Bild in der Öffentlichkeit wandelt sich. Es gab in den letzten Tagen sehr kritische Medienbeiträge der New York Times und auch der peruanischen Zeitung La Republica, die über die staatliche Gewalt und das korrupte Rechtssystem in Peru berichtet haben.

Die Proteste dauern mittlerweile mehrere Monate an. Droht Peru nicht im Chaos zu versinken?



Dina Boluarte, die nicht vom Volk gewählt sondern vom Kongress installiert wurde, scheint mir zusehends isoliert zu sein. Vor allem die Beziehungen zu Mexiko und Kolumbien werden immer schlechter. Die Präsidenten der beiden Länder, Manuel Lopez Obrador und Gustavo Pedro, haben die derzeitigen Machthaber in Peru scharf kritisiert. Boluarte sieht sich zusehends isoliert, das wird sie auf Dauer nicht durchhalten können, weil auch einflussreiche Kreise auf Stabilität im Land angewiesen sind. Die Menschenrechtsverletzungen in Peru wurden auch schon im Rahmen der Vereinten Nationen thematisiert. Das heißt, immer mehr Menschen erfahren die Wahrheit über die Vorgänge, die sich in Peru abspielen.