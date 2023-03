Gurken aus nachhaltiger Produktion: Gewächshaus in Manschnow Schlangengurken, Snack- und Midigurken: Künftig wächst das regional angebaute Gemüse in einem nachhaltigen Gewächshaus in Manschnow (Märkisch-Oderland). Rund... dpa

Manschnow -Schlangengurken, Snack- und Midigurken: Künftig wächst das regional angebaute Gemüse in einem nachhaltigen Gewächshaus in Manschnow (Märkisch-Oderland). Rund 11 500 Gurkenpflanzen werden darin angebaut - das sind nach Angaben des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg etwa eine Million Gurken. An diesem Freitag wird das 0,75 Hektar große Gewächshaus im Osten Brandenburgs in Betrieb genommen. Rund 1,3 Millionen Euro wurden in den Bau investiert, wie der Verband am Mittwoch weiter mitteilte.