Gute Buchungslage an Ostern, Knapperes Gastronomie-Angebot

Potsdam -In den brandenburgischen Tourismusregionen erleben Hotels und andere Unterkünfte für die Osterferien eine gute Buchungsnachfrage. „Ostern ist in allen Ausflugsgebieten so ziemlich ausgebucht“, sagte der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Brandenburg, Olaf Schöpe, der dpa in Potsdam. „In der Tourismusbranche ist wieder mehr Optimismus zu spüren.“