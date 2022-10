Habeck: Akute Winterhilfe für Ukraine hat Vorrang Um die Herausforderungen der kalten Wintermonate zu überstehen, hat Wirtschaftsminister Habeck der Ukraine Hilfe zugesagt. Auch die deutsche Wirtschaft hat i... dpa

Wirtschaftsminister Habeck hat der Ukraine Hilfe für den Winter zugesagt. Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa

Berlin -Angesichts zerstörter Infrastruktur durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eine „akute Winterhilfe“ als oberste Priorität bezeichnet. Der Grünen-Politiker sagte am Montag bei einem deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum in Berlin, der Ukraine müsse kurzfristig geholfen werden, um den Winter zu überstehen. Es gehe zum Beispiel um Generatoren, Transformatoren und Netzreparaturen. „Das hat absoluten Vorrang.“