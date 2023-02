Habeck besucht Kohleregion im Wandel Die Lausitz bereitet sich mit einem Ausbau erneuerbarer Energien auf eine Ende der Kohle-Verstromung vor. Soll der Kohleausstieg wie in NRW nun auch im Osten... dpa

ARCHIV - Ein riesiger Tankbehälter steht auf dem Gelände des Gasturbinenkraftwerks des Energiekonzerns LEAG. Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Cottbus -Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will sich am kommenden Mittwoch über Fortschritte für eine Energiewende in der Kohleregion Lausitz informieren. Der Grünen-Politiker wird mit dem Management des Energiekonzerns Leag zusammenkommen. Bei dem Gespräch soll es um den Transformationsprozess des Konzerns gehen, wie eine Sprecherin des Unternehmens am Freitag ankündigte. Die Leag, die in der Lausitz Kohlekraftwerke betreibt, will den Wandel hin zu grünem Strom aus Sonne und Wind vorantreiben.