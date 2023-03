Habeck: Früher Kohleausstieg nur bei Versorgungssicherheit Gehen die Lichter aus, wenn Deutschland neben der Atomkraft auch bald die Kohlekraft abdreht? Das Risiko werde man nicht eingehen, sagt Wirtschaftsminister H... dpa

Cottbus -Der Kohleausstieg in Ostdeutschland soll nach den Worten von Wirtschaftsminister Robert Habeck nur vorgezogen werden, wenn die Energieversorgung sicher bleibt. „Wir können und dürfen und wir werden nichts machen, was die Versorgungssicherheit nicht nur in der Lausitz oder in Ostdeutschland, sondern in Deutschland gefährdet“, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch live zugeschaltet bei einer Konferenz in Cottbus.