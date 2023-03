Habeck: Mehr Entschlossenheit und Tempo beim Stromnetzausbau Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland läuft. Der Ausbau der Netze, die den Strom dorthin verteilen, wo er gebraucht wird, hinkt allerdings noch... dpa

Klimaschutzminister Robert Habeck (M) mit Mitarbeitern von 50 Hertz und Medienvertretern im Umspannwerk Wolmirstedt. Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Wolmirstedt -Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hält beim Ausbau der Stromnetze in Deutschland mehr Entschlossenheit und Tempo für nötig. „Der Stromnetzausbau muss durchgezogen werden und er muss schneller als im Moment geplant durchgezogen werden“, sagte Habeck am Dienstag beim symbolischen ersten Spatenstich für einen Konverter am Startpunkt der künftigen 540 Kilometer langen Stromtrasse Suedostlink in Wolmirstedt bei Magdeburg. Über die Trasse soll ab 2027 Strom von Sachsen-Anhalt nach Bayern fließen. Habeck sagte, das sei fünf Jahre zu spät, „weil wir zu unentschlossen waren“. „Die Unentschlossenheit ändern wir jetzt.“