Habeck übergibt Förderung für grüne Wasserstoffproduktion

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) spricht bei einer Pressekonferenz. ild Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivb

Cottbus/Spremberg -In der Lausitz soll ab 2025 grüner Wasserstoff hergestellt werden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck übergab für den Aufbau eines Wasserstoff-Speicherkraftwerks im Industriepark Schwarze Pumpe am Mittwoch zwei Förderbescheide in Höhe von 28,5 Millionen Euro. Das Pilotprojekt an der brandenburgisch-sächsischen Grenze hatte sich 2019 bei einem bundesweiten Ideenwettbewerb durchgesetzt.