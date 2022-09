Häfen: Nordosten freut sich über Millionen-Bundesförderung Der Bund legt nach Übernahme der Kontrolle über die deutschen Töchter des russischen Energiekonzerns Rosneft mit Millionen an Wirtschaftsförderung nach, um d... dpa

Schwerin -Politik und Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern begrüßen einhellig die Fördergelder des Bundes zur Sicherung der Energieversorgung. Das Land werde 150 Millionen Euro vom Bund erhalten, um in die Häfen Rostock und Lubmin zu investieren, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am Freitag.