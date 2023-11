Über Monate war versucht worden, für das insolvente Modehaus Hallhuber einen Käufer zu finden. Noch in der vergangenen Woche hieß es, dass Gespräche mit Interessenten geführt würden. Nun steht fest, dass es keine Fortführungslösung für das Unternehmen gibt. Das bestätigte Frank Elsner, Sprecher des im Insolvenzverfahren eingesetzten Sachwalters. Alle Mietverträge seien gekündigt, die letzten Filialen nach Räumungsverkäufen geschlossen worden. Damit ist die deutsche Modekette liquidiert. Das Unternehmen hatte 1200 Beschäftigte.



Dennoch wird weiterhin verhandelt. Laut Elsner finden „unabhängig von der Liquidation des operativen Geschäfts“ noch immer Gespräche statt, in denen es vor allem um den Erwerb der Markenrechte gehe. Es gebe mehrere Interessenten, sagt der Sprecher. Namen will er aber nicht nennen.

Angeblich drei Interessenten für den Markennamen Hallhuber

Nach Informationen des Fachmagazins Textil Wirtschaft soll die Betty Barclay Group ein Angebot für den Markennamen Hallhuber eingereicht haben. Zu dem bei Heidelberg ansässigen Unternehmen gehören bereits Marken wie Gil Bret oder Vera Mont. Auch der Investor Bolko Kissling, der gerade erst die Schuhkette Görtz aus der Insolvenz übernommen hatte, sei interessiert. Ebenso soll der langjährige Hallhuber-Chef Norbert Steinke Interesse bekundet haben. Er hatte das Unternehmen von 2009 bis 2017 geführt. Wie er Ende Oktober auf der Plattform Linkedin erklärte, habe er selbst auch bereits versucht, Hallhuber aus der Insolvenz heraus zu kaufen. „Leider vergeblich“, wie er schrieb.

Die 1977 in München gegründete Modekette hatte bereits im Mai Insolvenz angemeldet und den Schritt mit „marktbekannten multiplen Krisen im Textileinzelhandel und den daraus folgenden massiven Umsatzeinbußen“ begründet. Wenig später wurde der Online-Shop eingestellt. Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens im Juli wurden auch erste der insgesamt knapp 200 Filialen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und den Niederlanden geschlossen. Ende August wurde der Abgang des Geschäftsführers und Finanzvorstands Torsten Eisenkolb bekannt. Er sei „einvernehmlich und aus eigenem Wunsch“ ausgeschieden, hieß es. In Berlin betrieb die Kette bis vorige Woche noch fünf Geschäfte.



Für Hallhuber ist dies bereits die zweite Pleite in kurzer Zeit. Bereits während der Corona-Pandemie musste das Handelshaus Insolvenz anmelden und etliche Filialen schließen. Im vergangenen Jahr hatte Hallhuber noch einen Umsatz von 170 Millionen Euro erwirtschaftet.