Handelsmesse Fruit Logistica beginnt in Berlin Nur wenige Tage nach der Internationalen Grünen Woche beginnt an diesem Mittwoch auf dem Berliner Messegelände am Funkturm die Fruit Logistica. Der Branchent... dpa

ARCHIV - Auf der Messe Fruit Logitica 2022 liegen rote Paprikas auf Bändern. Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Berlin -Nur wenige Tage nach der Internationalen Grünen Woche beginnt an diesem Mittwoch auf dem Berliner Messegelände am Funkturm die Fruit Logistica. Der Branchentreff für den Obst- und Gemüsehandel war im vergangenen Jahr die erste Messe in Berlin gewesen, die nach der Aufhebung zahlreicher Corona-Beschränkungen für Publikum öffnen konnte. Somit ist es in diesem Jahr bereits die zweite Präsenz-Ausgabe nach der Pandemie.