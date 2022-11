Handelsverband hofft auf gutes Weihnachtsgeschäft

Potsdam -Der Handelsverband Berlin-Brandenburg hofft auf ein stabiles Weihnachtsgeschäft. „Wir geben uns nicht der Illusion hin, dass wir es über den Vorjahren abschließen werden, aber je dichter wir aufschließen, umso besser“, sagte Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Auch die Weihnachtsmärkte seien wichtig, vor allem für die Anmutung der Städte. Davon profitiere der Handel in den Innenstädten. Menschen würden noch einmal zum Einkauf motiviert.

Mit Blick auf die Öffnung der Geschäfte an Adventssonntagen in Brandenburg sagte Busch-Petersen, die meisten Kommunen, die es betreffe, hätten mit dem Handel Wege gefunden, einzelne Sonntage für die Öffnung freizugeben. „Insgesamt könnte das etwas mutiger sein“, machte er aber deutlich. Das liege nicht an den Kommunen, sondern an der restriktiven Haltung der verantwortlichen Ministerien, kritisierte er. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie hätte sich der Handel etwas mehr Empathie für die Angestellten in diesem Bereich gewünscht. Der Einzelhandel sei nie Pandemietreiber gewesen, betonte der Hauptgeschäftsführer. Jetzt sei keine Zeit für Einschränkungen.