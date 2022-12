Handelsverband zum Weihnachtsshopping: Kurve geht nach oben Eine Woche vor Weihnachten zieht das Geschäft für die Händler in Berlin und Brandenburg an. Das sagte der Sprecher des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, P... dpa

Berlin/Potsdam -Eine Woche vor Weihnachten zieht das Geschäft für die Händler in Berlin und Brandenburg an. Das sagte der Sprecher des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Phillip Haverkamp, der dpa. Die Startbedingungen für den Handel seien wegen der Inflation und der Verunsicherung angesichts der Energiekrise denkbar schlecht gewesen. „Wir sind verhältnismäßig verhalten gestartet. Die Kurve geht jetzt nach oben“, sagte Haverkamp. Das kalte Winterwetter unterstütze die Weihnachtsstimmung. Das spiele dem Handel durchaus in die Karten.