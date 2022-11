Handwerkskammern fordern bessere Perspektiven für Lausitz Die Handwerkskammern Cottbus und Dresden fordern die im Grundgesetz festgeschriebene Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in der Lausitz sicherzustellen. ... dpa

ARCHIV - Ein Bauarbeiter mit einem Gasbrenner beim Bau eines Mehrfamilienhauses. bild Julian Stratenschulte/dpa/Symbol

Cottbus/Dresden -Die Handwerkskammern Cottbus und Dresden fordern die im Grundgesetz festgeschriebene Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in der Lausitz sicherzustellen. Dafür haben sich die Vorstände der Kammern in einer gemeinsamen Resolution mit Titel „Lausitz - wir machen es besser!“ ausgesprochen, die am Dienstag verabschiedet wurde. Erforderlich sei dazu eine länderübergreifende Entwicklungsstrategie, die sich mit Blick auf den Strukturwandel in der Region nicht auf einzelne Projekte und Leuchttürme beschränken dürfe, teilte die Handwerkskammer Dresden mit.