Handwerkskammertag: Krise sorgt für schlechte Stimmung

Potsdam -Die Energiekrise, die hohe Inflation und die angespannte Materialsituation sorgen bei den brandenburgischen Handwerksbetrieben nach Branchenangaben für vergleichsweise schlechte Stimmung. 81,7 Prozent schätzten ihre aktuelle Geschäftslage als gut oder befriedigend ein - so wenig wie in den vergangenen zehn Jahren nicht, wie der Handwerkskammertag am Dienstag unter Berufung auf die Konjunkturberichte der drei Handelskammern im Land mitteilte.