Wie hineingeschüttete Ziegelsteine liegen die kleinen braunen Pappkartons in den Gitterboxen, die der DHL-Bote gebracht hatte. In jedem Päckchen steckt ein Smartphone, das sein Besitzer an den Secondhand-Shop Rebuy verkaufen will. Bis zu 900 Geräte bringt die Post täglich in die 3000-Quadratmeter-Halle eines Industriebaus in Falkensee, und es werden immer mehr. Wenn alles wie jetzt schnell immer teurer werde, sagt Philipp Gattner, schauten die Leute schon eher mal, ob sich irgendwas zu Geld machen lasse. „Das wird noch zunehmen“, ist sich Rebuy-Chef Gattner sicher. „Die Inflation befeuert unser Geschäftsmodell.“

Das besteht darin, gebrauchten Dingen einen neuen Besitzer zu vermitteln und sie so vor einem unsinnig frühen Ende im Müll zu bewahren. 2006 wurde das Unternehmen Rebuy in einer WG an der Kreuzberger Hasenheide gegründet. Ein Start-up als Gegenentwurf zur Wegwerfgesellschaft und Pionier der Kreislaufwirtschaft.

Co-Founder war seinerzeit Lawrence Leuschner, der 2018 ebenfalls in Berlin den Zweirad-Verleiher Tier Mobility an den Start brachte, um Alternativen zum eigenen Auto zu bieten. Rebuy hatte mit gebrauchten Bücher, CDs und Computerspielen angefangen. Heute macht der digitale An & Verkauf den größten Teil seines Umsatzes mit gebrauchten Smartphones, Laptops, Tablets und Spielekonsolen. Lebensverlängerung statt Elektronikschrott, zweiter Frühling statt Tonne.

Tatsächlich wird zu viel weggeworfen. Allein der Elektroschrott summiert sich hierzulande laut Bundesumweltministerium auf 1,6 Millionen Tonnen pro Jahr, wovon nicht einmal die Hälfte recycelt wird. „Ein großer Teil ist nicht einmal Schrott“, sagt Philipp Gattner.

Für ihn ist es Rohstoff, den bei Rebuy mittlerweile etwa 550 Mitarbeiter aufarbeiten. In vier Betriebsteilen werden Bücher und CDs sortiert und elektronische Geräte von der Spiegelreflexkamera über das iPhone bis zum MacBook geprüft, aufgearbeitet und notfalls repariert, um sie wieder zu verkaufen.

Inzwischen ist Rebuy aber freilich längst nicht mehr der einzige Player im Geschäft. Den Handel mit gebrauchten Smartphones etwa haben inzwischen auch große Mobilfunk-Anbieter entdeckt. Bereits 2019 wurden weltweit etwas mehr als 200 Millionen gebrauchte Handys verkauft und Marktbeobachter wie die International Data Corporation aus den USA schätzen, dass der Markt bereits im übernächsten Jahr auf gut 350 Millionen Stück gewachsen sein wird.

Sabine Gudath Slavica (28) packt die angelieferten Handys aus, links im Wagen stapeln sich die Pakete.

Gattner will sich in diesem Wettbewerb vor allem mit Qualität durchsetzen. „Wir wollen die besten sein“, sagt der Rebuy-Lenker und verweist auf die dreijährige Garantie für jedes aufgearbeitete Smartphone, das Rebuy verkauft. Er wolle den Secondhand-Markt aus der Grauzone holen, so der 40-Jährige.

Dafür hat Rebuy in Falkensee eine vollautomatisierte Anlage zur Bewertung von Smartphones installiert. Nachdem eingeschickte Handys dort zunächst von Hand ausgepackt, auf grobe Schäden geprüft und einer Tiefenreinigung unterzogen wurden, nehmen sich Roboter die Telefone vom Band und geben sie in einen Automaten, der hinter einer geschlossenen Klappe sämtliche technischen Funktionen des Geräts inklusive Kamera, Lautsprecher und Mikrofon überprüft. Auch jedes einzelne Pixel des Displays wird gecheckt.

Dann legt der Roboter das Handy zurück auf das Förderband, um an der nächsten Station von einem anderen Roboterarm gepackt und in einen weiteren Automaten gesteckt zu werden, wo Kameras jeden noch so kleinen Kratzer entdecken, und ein Algorithmus den optischen Zustand des Geräts mit einem virtuellen Etikett und Abstufungen zwischen „wie neu“ und „stark benutzt“ bewertet. Rebuy ist mit der automatisierten Anlage der Konkurrenz nach eigenen Angaben weit voraus. Philipp Gattner sagt: „So was gibt es nirgendwo sonst auf der Welt.“

Sabine Gudath Vollautomatische Kontrolle

Aktuell bekommt der Kunde spätestens nach drei Tagen eine Entscheidung über den Ankauf seines alten Handys. In wenigen Monaten soll das binnen 24 Stunden geschehen sein. Dann habe der Kunde das Geld laut Gattner am nächsten Tag auf dem Konto. 95 Prozent der eingesandten Handys kauft Rebuy inzwischen tatsächlich an. Zehn bis 20 Prozent werden repariert. Das Gros muss allerdings bei Bedarf nur mit einer neuen Verpackung versehen werden und wird direkt über den Onlineshop verkauft. Rebuys Verdienst ist ein Aufschlag von gut 20 Prozent auf den Ankaufpreis. 250.000 Smartphones hat Rebuy im vergangenen Jahr verkauft.

So ist im Shop dann etwa ein iPhone X für 320 Euro oder ein Samsung Galaxy S9 für 180 Euro zu bekommen. Wenngleich nun die Inflation das Geschäft befeuert und das pandemiebedingte Homeschooling die Nachfrage nach gebrauchten Tablets nach oben trieb, nehme nach Einschätzung des Rebuy-Chefs auch der Teil der wegen der Nachhaltigkeit bewusst Secondhand kaufenden Kundschaft zu. Es mache schließlich einen Unterschied, ob ein Handy, für dessen Produktion viel Energie eingesetzt wurde, zwei oder fünf Jahre genutzt werde, so Gattner. „Länger ist immer besser.“

Retourenquote im einstelligen Bereich

Für Rebuy macht sich das Geschäft mit der Nachhaltigkeit zudem bezahlt. Der Umsatz geht seit Jahren stetig nach oben. Betrug dieser 2015 noch fast 70 Millionen Euro, so waren es 2021 bereits 180 Millionen Euro. In diesem Jahr soll die 200-Millionen-Marke geknackt werden und parallel zum zweistelligen Wachstum auch der Gewinn zulegen. Seit drei Jahren arbeitet das Unternehmen profitabel und die Kundschaft ist offenbar zufrieden. Die Retourenquote liege jedenfalls „im einstelligen Bereich“, während sie im Branchenschnitt 20 Prozent beträgt.

Gattner selbst ist seit sieben Jahren im Unternehmen. Bevor er bei Rebuy anfing, hatte er gerade bei einer Unternehmensberatung gekündigt und eigentlich das Ziel, eine eigene Firma zu gründen. „Ich wollte nicht unbedingt die Welt verändern, aber sie durchaus ein bisschen besser machen“, sagt der zweifache Familienvater, der nach eigenen Angaben noch nie ein Auto besaß und bei einem früheren Arbeitgeber sogar den Dienstwagen nach wenigen Wochen wieder zurückgab, weil er nichts mit dem Auto anzufangen wusste.

Rebuy ist mittlerweile in sieben europäischen Ländern vertreten. Täglich werden 50.000 Artikel gekauft und verkauft. Gattner sieht jedoch Potenzial, um alle vier Standorte weiter auszubauen. Die Zahl der verkauften Secondhand-Handys will er bis 2025 auf 500.000 verdoppeln.