Hannover Messe soll klimaneutrale Produktion voranbringen

ARCHIV - Der Messechef Jochen Köckler spricht über die Schlüsselrolle der Industrie, wenn es darum geht, den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase zu senken und Produkte zu entwickeln, die wenig Energie verbrauchen. Moritz Frankenberg/dpa

Hannover -Die Hannover Messe als weltweit wichtigste Industrieschau will in der kommenden Woche neue Lösungsansätze für Herausforderungen wie Klimaschutz und Energieversorgung präsentieren. „Der Weg zur klimaneutralen Produktion führt über Hannover“, kündigte Messechef Jochen Köckler am Mittwoch auf dem Messegelände an. Die Industrie habe eine Schlüsselrolle, wenn es darum gehe, den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase zu senken und Produkte zu entwickeln, die wenig Energie verbrauchen.