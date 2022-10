Hauptstadtflughafen: Reibungsloser Start in die Herbstferien Der Start in die Herbstferien ist am Hauptstadtflughafen BER nach Angaben des Flughafenbetreibers problemlos verlaufen. Wie erwartet habe es am Wochenende ei... dpa

Ein Reisender geht mit einem Koffer zu einem Check-in-Schalter. Paul Zinken/dpa

Berlin/Schönefeld -Der Start in die Herbstferien ist am Hauptstadtflughafen BER nach Angaben des Flughafenbetreibers problemlos verlaufen. Wie erwartet habe es am Wochenende ein erhöhtes Reiseaufkommen gegeben, sagte ein Sprecher am Sonntag. Am Freitag habe es etwa 75.000 Fluggäste gegeben, Samstag seien es rund 60.000 gewesen. Sonntagabend sei erneut mit etwa 75.000 Reisenden zu rechnen. Ab und an sei es im Bereich der Sicherheitskontrollen zu Warteschlangen gekommen. Das sei aber nicht außergewöhnlich.