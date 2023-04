HDE: Immer mehr Händler setzen auf künstliche Intelligenz „Künstliche Intelligenz ist eine Chance für den Einzelhandel“, meint der Handelsverband Deutschland. Allerdings: Viele Händler nutzen KI derzeit gar nicht - ... dpa

ARCHIV - Genutzt wird künstliche Intelligenz der Umfrage zufolge bislang vorrangig in Kamerasystemen zum Diebstahlschutz oder bei der Bearbeitung von Belegen in der Buchhaltung. a Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dp

Berlin -Immer mehr Einzelhändler setzen im täglichen Geschäft auf künstliche Intelligenz. Bei einer aktuellen Branchenumfrage gab fast ein Viertel der befragten Handelsunternehmen (23,5 Prozent) an, die schlagzeilenträchtige neue Technologie bereits einzusetzen, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) am Dienstag mitteilte. Damit hat sich der Anteil der KI-Nutzer im Handel innerhalb von zwei Jahren fast verdoppelt. Weitere 8,7 Prozent der Händler gaben an, den Einsatz von KI zu planen.