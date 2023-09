Die Wärmepumpe kommt. Zwar nicht sofort, aber in naher Zukunft. Danach sieht es zumindest momentan aus, denn das viel diskutierte neue Gebäudeenergiegesetz (GEG), kurz als Heizungsgesetz bekannt, wurde vor fast zwei Wochen vom Bundestag verabschiedet.



Viel diskutiert wurde er wenigstens vor der Sommerpause, als das Bundesverfassungsgericht das Verfahren zum Gesetz vorläufig stoppte. Und jetzt? Jetzt spricht kaum noch jemand darüber, als ob das Gesetz danach in einer neuen, verbesserten Version beschlossen worden wäre.

Müssen sich die Haushalte bereits an den beschlossenen Vorschriften orientieren? Es bleibt ein Gesetz unter Vorbehalt, denn das Bundesverfassungsgericht hat über die Klage des CDU-Politikers Thomas Heilmann, die früher zum Stopp des Verfahrens führte, noch nicht entschieden. Es steht nach wie vor die Frage im Raum: Verlief das Gesetzgebungsverfahren ordnungsgemäß oder nicht? Und wenn nicht, muss noch etwas nachgearbeitet werden? Zumindest der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) fand es zuvor skandalös. Den Akteuren sei es mehr um den Parteifrieden gegangen als um ein funktionierendes Gesetz, kritisierte der Verbandspräsident Axel Gedaschko in einem Interview mit der Berliner Zeitung. Die „soziale Dimension“ sei im Gesetz nicht ausreichend berücksichtigt worden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Heizungsgesetz: Die Förderung entscheidet sich mit dem Bundeshaushalt

Obwohl der Bundestag das Gesetz bereits abgewinkt hat, ist die soziale Frage für den deutschen Wohnungswirtschaft Verband noch nicht abgehakt worden. „Die soziale Dimension des Heizungstausches entscheidet sich mit der Förderung, die der Staat für die von ihm vorgegebene Wärmewende bereitstellt“, erklärte der Verband auf Anfrage. Diese Diskussion sei erst mit der Verabschiedung des Bundeshaushaltes beendet und man werde darin nicht nachlassen, betont ein GdW-Sprecher. FDP-Finanzminister Christian Lindner brachte am 5. September 2023 den Entwurf des Bundeshaushalts 2024 in den Bundestag ein. Früher betonte er, dass die Fördermittel für den Heizungstausch begrenzt seien.

Weiterhin stehe man in einem „kontinuierlichen Austausch mit den Haushälterinnen und Haushältern im Deutschen Bundestag, die nun abschließend über die Mittel für die Förderkulisse entscheiden“, so der GdW. Gespräche mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz seien ebenfalls geplant, um konkrete Förderrichtlinien auszuarbeiten.

Die Wohnungswirtschaft warnt vor Mieterhöhungen: Bis zu 1,20 Euro pro Quadratmeter

Eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht strebt die GdW nicht an: „Als Verband können wir selbst nicht nach Karlsruhe ziehen, einen solchen Schritt jedoch unterstützen und begleiten.“ Da die Gesetze über elementare Belange der gesamten Bevölkerung entscheiden, mahnt die GdW zur Gründlichkeit. „Sicher gibt es Anlass, genau hinzugucken, was wir auch machen werden“, so der Verbandssprecher. Negative Folgen, die sich langfristig aus der Umsetzung des GEG ergeben, sieht die GdW vor allem im Neubaubereich.

„Die sozial orientierten Wohnungsunternehmen befinden sich aufgrund der wirtschaftlichen Situation in einer dramatischen Lage“, heißt es. Neubauprojekte wurden nach Angaben der GdW bereits zurückgezogen, Modernisierungen werden aufgrund fehlenden Eigenkapitals ebenfalls rückgängig gemacht. Die „gigantischen Pflichtinvestitionen“, die aus der GEG-Novelle resultieren, führen zu einer Zuspitzung dieser Problematik. Das Eigenkapital der Wohnungsunternehmer reiche nicht mehr aus, um alle geplanten Richtlinien umzusetzen. Die Konsequenz: Zusatzkosten werden durch Mieterhöhungen reingeholt.

Heizungsgesetz: Das Bundesverfassungsgericht nimmt sich Zeit

In diesem Zusammenhang gibt die GdW bereits einen konkreten Kostenrahmen an, mit denen Verbraucher rechnen müssen: „Wir rechnen mit 1 bis 1,20 Euro pro Quadratmeter Miete, die hierfür notwendig wären und der Heizungstausch ist eben nur ein Belastungsfaktor.“ Am Ende wird laut GdW vor allem die „breite Mitte der Gesellschaft, die nicht von Transfers leben, sondern mit harter Arbeit ihren Lebensunterhalt bestreiten“, von den Änderungen betroffen sein. Aber nicht nur der Verbraucher leide unter dem Heizungsgesetz, so die GdW, sondern auch der soziale Zusammenhalt und die gesamtgesellschaftliche Akzeptanz für den Klimaschutz.

Das Bundesverfassungsgericht wollte auf Anfrage keine konkreten Fristen für seine Entscheidung über die GEG-Novelle angeben. Die Antwort fiel knapp aus: Das Verfahren 2 BvE 4/23 befinde sich in Bearbeitung, man könne zum weiteren Fortgang des Verfahrens keine Auskunft erteilen, hieß es. Der CDU-Politiker Heilmann ließ eine erneute Anfrage der Berliner Zeitung unbeantwortet.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de