„Vermutungsregelung“ und Schornsteinfeger: So will der Staat neue Heizungen kontrollieren

Das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG), auch als Heizungsgesetz bekannt, tritt am 1. Januar 2024 in Kraft – und neben jener nach den Fristen für den Heizungstausch stellt sich auch die Frage: Wie und ob überhaupt werde ich bestraft, wenn ich danach etwa eine neue Gasheizung installiere oder grundsätzlich gegen das Gesetz verstoße? Immerhin wäre das eine Ordnungswidrigkeit.



Im Neubau dürfen ab 2024 sowieso keine fossilen Heizungen eingebaut werden, im Altbau gelten ziemlich flexible Übergangsfristen, was heißt: Wenn die bestehende Gas- oder Ölheizung bald die maximal zulässige Betriebszeit von 30 Jahren überschreitet oder kaputtgeht, darf sie auch ab 2024 für eine Weile gegen eine neue oder eine gebrauchte Heizung ausgetauscht werden. Inwiefern macht man sich aber strafbar, wenn man eine neue Gas- oder Ölheizung einfach weitere 30 Jahre laufen lässt?

Heizungsgesetz: Die Schornsteinfeger werden die Einhaltung der Übergangsfristen im Rahmen der Feuerstättenschau kontrollieren

Ab dem 1. Januar 2026, also wenn in großen Städten spätestens die (Fern-)Wärmepläne vorliegen müssen, dürfen Heizkessel, die mit einem fossilen Brennstoff beschickt werden, unter gewissen Umständen immer noch im Bestand eingebaut werden. Hier gilt es zu beachten, dass das Gebäude so gebaut sein muss, dass der Wärme- und Kälteenergiebedarf anteilig durch erneuerbare Energien gedeckt ist. Die Ausnahme gilt auch für Bestandsgebäude, bei denen kein Anschluss an das Gasversorgungsnetz oder das Fernwärmeverteilungsnetz hergestellt werden kann und eine anteilige Deckung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs durch erneuerbare Energie technisch nicht möglich ist oder zu einer „unbilligen Härte“ führt (§ 72 GEG).



Wen diese Ausnahmen nicht betreffen und wer dennoch seine fossile Heizung aus dem Bestand nach der Übergangsfrist weiterlaufen lässt, dem drohen Geldstrafen von bis zu 50.000 Euro. Doch wer soll das alles kontrollieren, um schließlich bei Nichteinhaltung entsprechende Strafen zu verhängen, und wann kommt die Strafe dann final auf den Haushalt zu?

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Es liegt im Ermessen der zuständigen Landesbehörde, ein verhältnismäßiges Bußgeld zu verhängen“, sagt die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums, Susanne Ungrad, auf Anfrage. Zuvor werde aber immer erst mal eine Frist zu Umsetzung gesetzt werden. Nur wer sich erneut weigere, habe überhaupt mit einem Bußgeldverfahren zu rechnen. Die Höhe der Strafe würde außerdem bei Verstößen im Ein- oder Zweifamilienhausbereich anders ausfallen als im Mehrfamilienhausbereich mit 30 Wohnungen.



„Eine Generalisierung beim Bußgeld würde ich hier ausschließen“, kommentiert Ungrad. Ansonsten gelte die sogenannte Vermutungsregelung, der Anteil von 65 Prozent müsse im Einzelfall nicht rechnerisch nachgewiesen werden, teilte die Sprecherin kürzlich mit. Die Prüfung würde allgemein nach wie vor beim Schornsteinfeger im Rahmen der Feuerstättenschau liegen.

Heizungsgesetz tritt 2024 in Kraft: Wo drohen im Neubau bis zu 50.000 Euro Bußgeld?

In der Tat sind alle Bußgelder noch im alten GEG vom 8. August 2020 zu finden, denn der Bußgeldrahmen im Gebäudeenergiegesetz wird durch die Novelle nicht geändert. Dieser lag schon bisher in der bestehenden Gesetzesfassung für einige Tatbestände bei 5000 Euro, für einige bei 10.000 Euro und für andere bei 50.000 Euro. Laut dem Wirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) richtet sich der Rahmen nach den Strafen anderer vergleichbarer Ordnungswidrigkeiten wie etwa der Verstöße gegen das Wohnraumbindungsgesetz, das Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, das Arzneimittelgesetz oder das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch. Doch wer blickt bei der ganzen Verklausulierung im GEG überhaupt noch durch?

Von Ordnungswidrigkeit ist zum einen die Rede, wenn das neu zu errichtende Gebäude nicht gemäß der Gesetzesvorgaben errichtet wird. Neue Wohn- und Nichtwohngebäude dürfen nur den 0,75-fachen Jahresprimärenergiebedarf für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und Kühlung eines Referenzgebäudes aufweisen, das auf zwei Seiten in der Anlage ausgewiesen ist. Ausgehend davon liegt der Gesamtenergiebedarf bei 55 Prozent (§ 15 GEG).



Zudem darf das neue Gebäude nicht den Höchstwert des Transmissionswärmeverlustes des Referenzgebäudes überschreiten, mit anderen Worten: nicht die Werte für den Wärmeverlust über Wände, Fenster, Türen und das Dach (§ 16 GEG).

Heizungsgesetz: Wo drohen im Bestand bis zu 50.000 Euro Bußgeld?

Um bei bestehenden Gebäuden hohe Bußgelder zu umgehen, müssen Eigentümer eines Wohngebäudes oder eines Nichtwohngebäudes dafür sorgen, dass oberste Geschossdecken, die nicht den Anforderungen an den Mindestwärmeschutz (DIN 4108-2: 2013-02) genügen, so gedämmt sind, dass der Wärmedurchgangskoeffizient 0,24 Watt pro Quadratmeter und Kelvin nicht überschreitet (§ 47 GEG).



Werden im Bestandsgebäude Außenbauteile geändert, dürfen betroffene Flächen die Wärmedurchgangskoeffizienten des Gesetztes nicht überschreiten. Die Höchstwerte liegen demnach bei Wänden, Dachflächen und Decken bei 0,24 Watt (Wohngebäude) und bei 0,35 Watt (Nichtwohngebäude). Bei Fenstern, Türen, Glasdächern und Fassaden sind die Grenzen höher und beginnen beim Wohngebäude bei 1,1 Watt und beim Nichtwohngebäude bei 1,8 Watt (Anlage 7).

Auch für die Einrichtung der Zentralheizung gibt es spezifische Vorgaben. Wird eine Zentralheizung in ein Gebäude eingebaut, muss der Bauherr oder Eigentümer darauf achten, die Zentralheizung mit zentralen selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur Verringerung und Abschaltung der Wärmezufuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung elektrischer Antriebe auszustatten. Wer eine heizungstechnische Anlage mit Wasser als Wärmeträger eingebaut hat, der muss laut Gesetz dafür sorgen, dass sie mit einer selbsttätig wirkenden Einrichtung zur raumweisen Regelung der Raumtemperatur ausgestattet ist (§ 61 GEG).

Bei Neubauten gelten mitunter andere Regeln als bei Bestandsgebäuden. Monika Skolimowska/dpa

Zudem gibt es bestimmte Vorgaben (Anlage 8), wenn Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen erstmalig in ein Gebäude eingebaut oder ersetzt werden. Gleiches gilt für die Wärmeaufnahme von eingebauten oder ersetzten Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen von Klimaanlagen oder anderen Anlagen der Raumlufttechnik. Außerdem müssen Eigentümer die Richtlinien zur Dämmung einhalten (§ 69f GEG). Nicht betroffen von dieser Regelung sind Immobilien mit maximal zwei Wohnungen, wo der Eigentümer eine Wohnung seit dem 1. Februar 2002 selbst bewohnt (§ 73 GEG).

Unbedingt zu beachten ist auch das Betriebsverbot für Heizkessel, die mit einem flüssigen oder gasförmigen Brennstoff beschickt werden und noch vor dem 1. Januar 1991 eingebaut beziehungsweise aufgestellt wurden. Heizkessel, die nach diesem Datum eingebaut wurden, dürfen nach Ablauf von 30 Jahren nicht mehr betrieben werden. Doch es gibt Ausnahmen. Ausgeschlossen von der Pflicht sind Niedertemperaturheizkessel und Brennwertkessel (§ 72 GEG).

Heizungstausch: Dafür drohen Geldstrafen von bis zu 10.000 Euro

Geringere Geldstrafen von bis zu 10.000 sind vorgesehen, wenn beispielsweise die Inspektion einer eingebauten Klimaanlage nicht richtig oder nicht rechtzeitig durchgeführt wird oder die Vorlagen zum Energieausweis missachtet werden. Genaueres kann aus der folgenden Liste entnommen werden:

Bis zu 10.000 Euro Bußgeld In Gebäude eingebaute Klimaanlagen mit einer Nennleistung von mehr als 12 Kilowatt sowie Kombigeräte mit Klima- und Lüftungsanlage mit einer Nennleistung von mehr als 12 Kilowatt müssen regelmäßig, korrekt und rechtzeitig von einem Fachbetrieb energetisch inspiziert werden (§ 74 GEG und § 77 GEG).

Eigentümer eines Neubaus müssen einen Energieausweis besitzen, sobald das Gebäude fertiggestellt ist – Original oder Kopie sind zulässig, jedoch müssen die Daten korrekt und wahrheitsgetreu sein und von entsprechenden Stellen ausgestellt werden. Käufern oder Mietern muss der Ausweis rechtzeitig und vollständig vorgelegt werden (§ 80 GEG und § 88 GEG).

Bis zu 5000 Euro Bußgeld Abrechnungen für die Lieferung von Biogas (Biomethan) oder flüssiger Biomasse müssen mindestens fünf Jahre aufbewahrt werden. Bescheinigungen des entsprechenden Lieferanten müssen zudem korrekt und vollständig vorliegen (§ 96 GEG).

Verlangt die Kontrollstelle den Energieausweis, muss er ihr umgehend vorgelegt werden. Auch bei einer Inspektion muss er korrekt und vollständig vorliegen (§96 GEG).

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de