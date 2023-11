Heizungsgesetz tritt bald in Kraft: Wirtschaftsministerium erklärt die Übergangsfristen

Das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), kurz als Heizungsgesetz bekannt, tritt in weniger als zwei Monaten in Kraft – und wirft immer noch mehr Fragen auf, als es Antworten gibt. Wie viel Zeit habe ich für den Heizungstausch?



Viele Hauseigentümer erreichen gerade regionale Verbraucherzentralen und wollen vor allem wissen, welche Fristen es für den Heizungstausch gibt. Verständlich – wer die GEG-Novelle liest, bleibt eher verwirrt als aufgeklärt zurück.

Heizungstausch im Altbau: „Niemand muss seine funktionierende und effiziente Heizung austauschen“

Das neue Heizungsgesetz verbietet ab dem 1. Januar 2024 nur den Einbau reiner Öl- und Gasheizungen im Neubau. Die Kernbotschaft des Gesetzes lautet: Neu installierte Heizungen sollen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden.



Im Altbau gelten andere Regeln. „Niemand muss seine funktionierende und effiziente Heizung austauschen“, beschwichtigt der Energieberater Joshua Jahn von der Verbraucherzentrale Brandenburg. „Die Regelungen sind allerdings relativ komplex“, gibt Jahn zu und spricht damit aus, was viele Verbraucher spätestens seit September dieses Jahres beschäftigt, als das Gesetz verabschiedet wurde.

In dieser Grafik hat das Bundeswirtschaftsministerium die Heizungsregeln heruntergebrochen, auch ist hier von den „pragmatischen Übergangslösungen“ die Rede. BMWK, Stand 09/2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wichtig ist: Wenn die Bestandsheizung bald 30 Jahre alt oder irreparabel ist, muss sie durch eine neue ersetzt werden. Dennoch sollen zuerst die Kommunen bis spätestens 2028 Pläne vorlegen, wie der klimafreundliche Umbau vor Ort funktionieren soll – sprich, ob etwa mit Fernwärmenetzen oder Gasnetzen für Biogas beziehungsweise Wasserstoff.

Heizung irreparabel defekt? Fünf Jahre darf eine Alternative ohne 65-Prozent-Klausel genutzt werden

Bei akuten Problemen rät die Verbraucherzentrale Brandenburg davon ab, übereilt zu handeln. „Wenn möglich, sollte eine defekte Gas- oder Ölheizung zuerst repariert werden.“ Ist sie jedoch irreparabel defekt, kann man ab dem Zeitpunkt der Havarie – und nicht ab dem 1. Januar 2024, wie viele glauben – noch maximal fünf Jahre beziehungsweise bei Gasetagenheizungen maximal 13 Jahre eine Heizungsanlage einbauen, die die 65-Prozent-EE-Pflicht nicht erfüllt, erklärt Jahn die gültige Gesetzeslage. Diese Fristen gelten nur, solange kein Plan für einen Fernwärmeanschluss vorliegt oder solch ein Anschluss nicht möglich ist. Falls jedoch ein Anschluss an ein Wärmenetz möglich ist, beträgt die Übergangsfrist sogar maximal zehn Jahre.

„Bevor wir über den Heizungstausch sprechen, schauen wir uns zuerst den energetischen Zustand des Hauses an – denn je schlechter ein Gebäude gedämmt ist, desto teurer wird die neue Heizung und vor allem die langfristigen Betriebskosten“, so der Energieberater. Der Einbau einer neuen fossilen Heizung sei jedoch nicht ratsam, das würde „langfristig zur Kostenfalle werden“, schätzt er ein. Selbst wenn sich der Gaspreis an der Börse irgendwann stabilisiert, werden die Verbraucherkosten in Deutschland durch den steigenden CO₂-Preis jährlich steigen.



Die Zentrale warnt genauso vor dem Einbau von „Wasserstoff-ready“-Heizungen. Diese Heizungen könnten nach dem heutigen Technologiestand nur mit einer Beimischung von Wasserstoff von 20 bis 30 Prozent betrieben werden, der Rest müsse Erdgas sein. Zudem werde grüner Wasserstoff auf absehbare Zeit nur in geringen Mengen zur Verfügung stehen und wäre selbst bei ausreichenden Mengen relativ teuer.

Bundeswirtschaftsministerium: Wie die Fristen kontrolliert werden

„Ein Betrieb mit 100 Prozent Erdgas ist [bei den ab dem 1. Januar 2024 neu einzubauenden Heizungen im Altbau] nur noch im Rahmen von Übergangsfristen zulässig“, bestätigt auch die Ministeriumssprecherin Susanne Ungrad auf Anfrage der Berliner Zeitung. Innerhalb von fünf, zehn oder dreizehn Jahren, bevor der Anschluss an das Wärmenetz oder etwa der Einbau einer Wärmepumpe erfolgt, dürfen die Haushalte eine gebrauchte Heizung installieren.

Allgemein dürfen intakte oder reparable Bestandsheizungen, die vor dem 1. Januar 2024 eingebaut wurden, bis zum 31. Dezember 2044 mit bis zu 100 Prozent fossilem Erdgas betrieben werden. Darüber steht aber die kommunale Wärmeplanung: So soll in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern der Wärmeplan bis zum 30. Juni 2026 vorliegen, in Städten mit weniger als 100.000 Einwohnern bis spätestens zum 30. Juni 2028. Wird in einer Kommune aber schon vor Mitte 2026 beziehungsweise Mitte 2028 eine Entscheidung für ein Wärmenetz oder ein Wasserstoffnetzausbaugebiet getroffen, wird dort der Einbau von Heizungen mit 65 Prozent erneuerbaren Energien schon vor der zehnjährigen Frist verbindlich.

Gebäudeenergiegesetz: So will das Wirtschaftsministerium den Heizungstausch (nicht) kontrollieren

Wie aber will das Bundeswirtschaftsministerium in Zukunft diese Fristen überhaupt überprüfen beziehungsweise kontrollieren? „Die Umsetzung der Regelung zum klimafreundlichen Heizen mit erneuerbaren Energien soll in der Praxis einfach ausgestaltet werden“, sagt Ungrad. Der Anteil von 65 Prozent müsse im Einzelfall nicht rechnerisch nachgewiesen werden. Es gelte die sogenannte Vermutungsregelung. Darüber hinaus könnten individuelle Lösungen realisiert werden, wenn eine nach dem Gesetz befugte Fachperson den Erneuerbaren-Anteil berechnet und mindestens 65 Prozent bescheinige.

Bei dem Einbau eines Gaskessels mit 65-prozentigem Biomethan-Anteil, sind die Rechnungen über den Bezug von Biomethan für fünf Jahre aufzubewahren, so Ungrad weiter. Sie seien dem Schornsteinfeger im Rahmen der Feuerstättenschau vorzulegen. „Auch beim Bezug von Fernwärme oder Wasserstoff ist die Einhaltung der Anforderungen durch Bestätigung des Lieferanten nachzuweisen“, sagt die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums schließlich.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de