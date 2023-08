Die Wohnungsunternehmen in Brandenburg haben die Energiekrise und hohe Bauzinsen im letzten Jahr mehr oder weniger bewältigt und schaffen es, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen mehr in die Instandhaltung, Modernisierung und den Neubau zu investieren.



Doch dann kam der neue Schock: Die Bundesregierung will sie mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz – kurz als Heizungsgesetz bekannt – zu noch höheren energetischen Auflagen verpflichten, und zwar nicht nur im Neubau, sondern auch im Bestand.

Heizungsgesetz: Wie den Umstieg auf Wärmepumpen und Fernwärme finanzieren?

„Das ist wirklich ein ganz echtes dickes Brett“, erzählte die Vorständin des BBU-Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V., Maren Kern, am Mittwoch auf einer Jahrespressekonferenz zu den Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt in Brandenburg. Der BBU-Verband vertritt öffentliche, genossenschaftliche, private und kirchliche Wohnungsunternehmen in Berlin und Brandenburg. Eine Umfrage zeigt: 79 Prozent aller Mitglieder des Verbandes sehen in den drohenden neuen energetischen Auflagen im Bestand die größten Herausforderungen in den nächsten zwei bis drei Jahren, ganz vorne vor dem Fachkräftemangel. Diese würden sie „an den Rand der Verzweiflung“ bringen, legte Maren Kern nach.

Denn bei allen neuen Investitionsentscheidungen müssten die Unternehmen auch an die notwendige Wirtschaftlichkeit denken – sonst würden die Mieten explodieren. „Das Gebäudeenergiegesetz kam im Februar mit großen Überraschungen für unsere Wohnungsunternehmen, mit der Verpflichtung eben zum Einbau von Wärmepumpen“, erinnert die BBU-Vorständin und kritisiert: Man habe sich im Verlauf der gesamten Diskussion nicht zureichend damit auseinandergesetzt, dass die Installation von Wärmepumpen im Neubau kein großes Problem, im Bestand aber nicht ohne weiteres möglich sei. In Mehrfamilienhäusern mit 20 bis 30 Wohnungen könne man Wärmepumpen zudem nicht einbauen, denn sie bräuchten eine entsprechende Größe. „Bis heute ist nicht klar, wie die Bundesregierung das Ganze finanzieren will, über was wir da am Ende reden“, legt Maren Kern nach.

„Unsere Unternehmen setzen sich für den Klimaschutz ein, aber es muss nur machbar sein“, merkte die studierte Juristin weiter an. Es sei bisher ebenfalls nicht klar, wie die kommunale Wärmeplanung aussehen werde und ob die Kommunen es überhaupt schaffen werden, die Fernwärmenetze rechtzeitig auszubauen. Die erste Erwartung der Wohnungswirtschaft von der Politik ist daher nicht überraschend: 77 Prozent der befragten Unternehmen sprechen sich für mehr Förderung aus.

Wohnungskrise: Sinkender Zusammenhalt in der Gesellschaft erwartet

Noch hat das Land Brandenburg Mieten, deren Entwicklung unter der Inflationsrate liegt. Doch das Moratorium Pro Potsdam, das die Mieten bisher relativ niedrig gehalten hat, läuft zum Jahresende aus, und die Mieten werden „ein wenig angehoben“ werden – weil die Wohnungsunternehmen sonst nicht mehr in der Lage seien, Sanierung, Modernisierung, Instandsetzung und auch Neubau zu finanzieren, kommentiert der BBU-Verband.

Das betrifft vor allem das Berliner Umland. Die Hälfte der befragten Unternehmen erwartet, dass die Nachfrage nach Wohnungen in der Nähe von Berlin in den nächsten zehn Jahren steigen wird. Doch die meisten – 67 Prozent – befürchten einen abnehmenden sozialen Zusammenhalt als Folge, wenn die Politik nichts Wirksames gegen die Wohnungskrise unternimmt oder die Wärmewende nicht machbar macht

