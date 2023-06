Heizungstausch hin oder her: Der Entwurf zum neuen Gebäudeenergiegesetz lässt die Menschen selbst nach den neuesten Änderungen verwirrt zurück. Für wen gelten die Regeln schon ab 2024 und für wen erst ab 2028? Und ob sich für die Wärmepumpen etwas ändert? Am Donnerstag kommt das Gesetz in den Deutschen Bundestag, und man kann nur hoffen, dass das Parlament die vielen offenen Fragen der Verbraucher besser klärt.

Jüngst zweifelte die Bauingenieurin Prof. Dr. Lamia Messari-Becker im Interview mit der Berliner Zeitung an den Plänen der LEG Immobilien, Deutschlands zweitgrößtem Vermieter von rund 167.000 Wohnungen, ab 2027 in Bestandswohnungen Gasetagenheizungen gegen kostengünstige Luft-Luft-Wärmepumpen einzutauschen. Sie möchte „die Stromkosten im Winter erst mal sehen“. Zweifel habe sie auch an der Gesamteffizienz der günstigen Geräte beim Heizen, die in erster Linie als Split-Klimaanlagen dienen.

Je höher die Dämmung, desto effizienter die Wärmepumpe? LEG entgegnet

Laut Messari-Becker spiegelt sich der Umstieg von dezentralen Gasetagenheizungen auf kleinere Luft-Luft-Wärmepumpen, sprich Split-Klimaanlagen, negativ in den Betriebskosten wider. In der Realität sei vor allem im Bestand die tatsächliche Jahresarbeitszahl (JAZ) einer Wärmepumpe abgesehen vom Gebäude und anderen mit Randbedingungen deutlich niedriger als vom Hersteller angegeben, sagte die Bauingenieurin. Ihre These beruht auf folgendem Grundsatz: Je höher der Dämmstandard, desto niedriger also der Wärmebedarf ist, desto effizienter arbeitet eine Wärmepumpe. Was macht die LEG, damit die Stromkosten von ihren Mietern künftig im Winter nicht durch die Decke gehen?

Die LEG Immobilien sieht die Rolle der Dämmung anders. „Der Wirkungsgrad einer Wärmepumpe hängt, entgegen der oft zitierten Vereinfachung, nicht primär vom Dämmstandard des Gebäudes ab – sondern fundamental von der Temperaturdifferenz zwischen der Wärmequelle (Außenluft) und der Wärmesenke (Vorlauftemperatur der Heizung)“, entgegnet Dr. Mirko Ebbers, Leiter der LEG-Abteilung Nachhaltigkeit, gegenüber der Berliner Zeitung.

Deutschlands zweitgrößter Vermieter behauptet: Auf die Dämmung kommt es nicht an

Luft-Luft-Wärmepumpen sind ein System aus Außeneinheit, Kältemittelführung und Inneneinheit. Den großen Unterschied im Wirkungsgrad mache dabei die Inneneinheit aus, heißt es, welche mit einer sehr großen Oberfläche konstruiert und durch einen Ventilator mit einem hohen Luftstrom durchströmt werde. „Die Effizienz der Anlage ist unabhängig vom Dämmgrad des Gebäudes. Damit unterscheiden sie sich erheblich von den in Deutschland bislang typischeren Luft-Wasser-Wärmepumpen“, behauptet der LEG-Mann. „Dadurch kann, unabhängig vom Dämmgrad, mit einer sehr niedrigen Vorlauftemperatur die Wärme an die Raumluft übertragen und im Raum gleichmäßig verteilt werden.“ Trotzdem werden die betroffenen Bestandsgebäude der Energieeffizienzklasse H seriell saniert werden, um die Klasse A zu bekommen, versichert Mirko Ebbers.

Bestandsgebäude erfordern in der Tat oft noch hohe Vorlauftemperaturen, weil sie schlichtweg nicht saniert wurden. Demnach spielt die Dämmung durchaus eine Rolle für den Wirkungsgrad der Wärmepumpe. So weist beispielsweise auch Berlins Grundversorger Gasag darauf hin, dass ein Altbau ohne Dämmung schnell Wärme verliere und alte Fenster und Türen ausgetauscht oder Fugen und Spalten abgedichtet werden sollten, wenn eine zusätzliche Dämmung nicht installiert werden könne. Auf diese Weise sinke die Heizlast, wodurch die Wärmepumpe effizienter arbeiten könne, schreibt die Gasag.

Entscheidung für Luft-Luft-Wärmepumpe: Bloß weil sie günstig ist?

Die Bauingenieurin Messari-Becker vermutete ebenfalls, dass die LEG die Entscheidung für die Split-Klimageräte aus wirtschaftlichen Aspekten getroffen hat – da es in Mehrfamilienhäusern mit dezentraler Gasetagenheizung „extrem schwierig und teuer“ sei, auf eine zentrale Heizung umzustellen. Das gibt der Konzern zu, denn: „Eine Luft-Luft-Wärmepumpe als Ersatz für eine Gasetagenheizung in eine Bestandswohnung einzubauen, kostet die LEG etwa halb so viel, wie einen Strang zur zentralen Wärmeverteilung in das Gebäude nachzurüsten und dann eine zentrale Luft-Wasser-Wärmepumpe zu installieren“, räumt Ebbers ein.

„Als marktwirtschaftlich agierendes Unternehmen müssen sich unsere Investitionen amortisieren“, erklärt der LEG-Manager die Entscheidung. Der Konzern halte die Luft-Luft-Wärmepumpe in Beständen ohne zentrale Wärmeverteilung oft für die bessere Option, da es seine Mieter sowohl bei der Erstinstallation als auch bei den laufenden Kosten wirtschaftlich besserstelle. Können die Kunden demnach auch im Winter mit günstigeren Stromkosten rechnen?

Geringe Stromkosten auch im Winter? Die LEG Immobilien will selbst Strom einkaufen

„Wir planen, unsere Luft-Luft-Wärmepumpen den meisten unserer Kunden im Wärmecontracting anzubieten“, erklärt Ebbers. Die LEG könne als Einkäufer selbst die Stromquelle festlegen und entscheiden, wie grün der Strommix zur Wärmeerzeugung sein solle. Anhand des Contracting sei die Abgabemenge an grünem Strom vorhersehbar und ermögliche Einkaufsvorteile im Strompreis beim Stromlieferanten – „die unseren Kunden zugutekommen“.

Auf die konkrete Frage der Berliner Zeitung, wie es mit dem Stromverbrauch der Luft-Luft-Wärmepumpen im Winter wirklich aussehen wird, geht die LEG nicht wirklich ein. Stattdessen heißt es: „Die vorhergesagten Effizienzen der Anlagen wurden auch in realen Wohnungen in diesem recht typischen Winter bestätigt.“ Ihre Kunden hätten durch den Betrieb der Luft-Luft-Wärmepumpe „teils deutliche Kostenvorteile“ erfahren. Konkretere Aussagen gibt der Vermieter in diesem Zusammenhang aber nicht.



