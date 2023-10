Geschlossene Restaurants, Homeoffice, die wenn auch zwangsläufige Wiederentdeckung der eigenen vier Wände – Corona hatte das Geschäft des Berliner Kochboxen-Versenders Hellofresh mit frei Haus gelieferten Menü-Bausätzen zum Selberkochen angeschoben wie kaum ein anderes. Allein im Jahr eins der Pandemie hatte das Unternehmen seine eigenen Umsatzprognosen fünfmal nach oben korrigiert. Die Kundenkartei wuchs in Millionen-Schritten.



Doch mit dem Ende von Corona kam auch das Ende des Aufschwungs. Im letzten Quartal des vergangenen Jahres musste Hellofresh erstmals in der Firmengeschichte einen Kundenrückgang vermelden. Und bislang ließ sich der Trend nicht aufhalten.

Hatte das Unternehmen im dritten Quartal des Jahres 2022 noch 7,51 Millionen aktive Kunden in der Kartei, sind es ein Jahr später knapp eine halbe Million weniger. Das geht aus der am Donnerstag vorgelegten Geschäftsbilanz hervor und entspricht einem Kundenschwund um knapp sechs Prozent. Zugleich ging die Zahl der Bestellungen um etwa eine Million auf 28 Millionen zurück. Insgesamt wurden im dritten Quartal dieses Jahres 237 Millionen Mahlzeiten ausgeliefert. Vor einem Jahr waren es noch sechs Millionen Mahlzeiten mehr. In der Folge schrumpfte der Umsatz konzernweit um etwa 56 Millionen Euro auf 1,8 Milliarden Euro.

Hello Fresh hat Angebot in USA, Niederlanden und Belgien erweitert

In der Unternehmenszentrale in der Kreuzberger Prinzenstraße bleibt man dennoch zuversichtlich. „Wir freuen uns darauf, unseren starken und profitablen Wachstumskurs fortzusetzen, um die weltweit führende integrierte Food-Solutions-Gruppe zu werden“, ließ Firmenchef Dominik Richter mitteilen. Der WHU-Absolvent hatte Hellofresh 2011 zusammen mit drei Buddies von der Düsseldorfer Elite-Uni im Windschatten seinerzeit allgegenwärtiger TV-Kochshows gegründet, um jungen Großstadtpaaren eine Alternative zur bestellten Fertig-Pizza und dem in der Mikrowelle vollendeten Tiefkühl-Menü zu bieten. Mittlerweile hat Hellofresh weltweit etwa 20.000 Beschäftigte und die Menüs im Karton können in den USA und Kanada, Australien und Neuseeland sowie 14 europäischen Ländern bestellt werden.

In den USA, den Niederlanden und Belgien hat Hellofresh sein Angebot inzwischen bereits erweitert und liefert dort auch sogenannte Ready-to-Eat-Menüs, die nur noch in der Mikrowelle aufgewärmt werden müssen. Dafür hatten die Berliner Ende 2020 das US-Unternehmen Factor75 für knapp 280 Millionen US-Dollar übernommen. Im kommenden Jahr soll das Angebot auf weitere europäische Märkte ausgeweitet werden. Ein Starttermin für Deutschland steht angeblich noch nicht fest.

An der Börse, wo das Unternehmen vorübergehend im Dax notiert war, sorgten die Bilanzzahlen am Donnerstag für wenig Freude. Nach der Bekanntgabe war der Aktienkurs zeitweilig um knapp 14 Prozent eingebrochen. Für das gesamte Geschäftsjahr 2023 bestätigt Hellofresh weiterhin seine bisherige Prognose und erwartet konzernweit ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von zwei bis acht Prozent. Das Ergebnis werde demnach zwischen 450 und 540 Millionen Euro liegen.