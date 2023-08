Estland: Kaja Kallas fordert die Isolierung Russlands, während ihr Mann dort Geschäfte macht

Die möglichen Russland-Geschäfte des Mannes der estnischen Ministerpräsidentin Kaja Kallas sorgen für einen Eklat. Kallas, die mehrmals zur wirtschaftlichen Isolation Russlands aufrief, muss sich erklären: Warum handelt die Firma, die teilweise ihrem Mann gehört, offenbar weiterhin mit Russland?

Darüber berichtet der estnische Staatssender ERR. Kallas‘ Ehemann Arvo Hallik hat laut dem Bericht einen Anteil von 25 Prozent an Stark Logistics, einem Speditionsunternehmen, das Waren zwischen Estland und Russland transportiert, die nicht unter EU-Sanktionen fallen. Das ist auf den ersten Blick unproblematisch, doch für die estnische Öffentlichkeit ist es immerhin heikel, weil die Firma laut der ERR-Recherche ihre Lieferungen zwischen Estland und Russland trotz der früheren Ankündigung immer noch nicht eingestellt hat und eine Logistikmanagerin für Russland beschäftigt.

Trotz Russland-Boykotts: Warum liefert die Firma von Kaja Kallas' Mann immer noch Waren?

Mit Blick auf die harte öffentliche Russland-Position von Kallas wirft das noch mehr Fragen auf. Denn Kallas hat sich zu einer der lautesten und einflussreichsten Stimmen im Westen entwickelt, die für immer härtere Maßnahmen gegen Moskau nach dem Überfall auf die Ukraine plädierte sowie europäische Unternehmen aufforderte, vom Handel mit Moskau Abstand zu nehmen. Oppositionspolitiker fordern inzwischen den Rücktritt der Ministerpräsidentin, die dem Investmentunternehmen ihres Mannes, Novaria Consult, zudem noch 350.000 Euro geliehen hat. Novaria Consult besitzt dem Bericht zufolge Anteile an Stark Logistics.

Kaja Kallas weist Kritik an den Russland-Geschäften ihres Mannes zurück. Weder ihr Mann Arvo Hallik noch die Firma Stark Logistics hätten Kunden in Russland, sagte die Ministerpräsidentin dem estnischen Rundfunk, sondern sie hätten einem estnischen Kunden geholfen, seine Aktivitäten in Russland „im Einklang mit dem Gesetz und den Sanktionen“ zu beenden. Sie sei „absolut sicher und zuversichtlich“, dass die Unternehmen ihres Mannes keine unmoralischen Aktivitäten begehen würden, so Kallas. Sie sei „nicht in das Geschäft ihres Mannes verwickelt“ und habe einen eigenen Job. Der Mann hatte ihr erzählt, dass Stark Logistics Waren von einem estnischen Kunden aus Russland zurückgesendet habe, der dort eine Fabrik schließen würde, und dass die Lastwagen nicht einmal Treibstoff in Russland kaufen würden. Stark Logistics sagte seinerseits dem ERR, alle seine Geschäfte seien rechtmäßig und im Einklang mit den Sanktionen gewesen und hätten Russland in keiner Weise geholfen.

Skandal in Estland: Wird Ministerpräsidentin Kaja Kallas im Amt bleiben?

Doch nach ERR-Angaben wird seit dem 24. Februar 2022 nicht nur aus Russland, sondern auch nach Russland geliefert. Wie viele Lieferungen das Unternehmen in diesem Zeitraum nach Russland getätigt hat, wollte der vom Rundfunk befragte Geschäftsführer von Star Logistics, Kristjan Kraag, nicht sagen. Das bringt Kaja Kallas noch mehr in Bedrängnis. Der estnische Präsident Alar Karis forderte die Politikerin auf, „die Angelegenheit zu klären“. Die Episode drohe ein negatives Licht auf Estland zu werfen, ein Land, das in seiner Kritik an Russland unter den EU-Ländern an vorderster Front stehe, so Karis.

Urmas Reinsalu, der nach den Wahlen im März als estnischer Außenminister abgelöst wurde, bezeichnete die Enthüllungen der ERR als „besonders abstoßend“ und fügte hinzu, wenn sie wahr seien, dann habe Kallas „in offensichtlicher Heuchelei gehandelt“. Das sei beschämend. Lauri Läänemets, estnischer Innenminister und Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei in Kallas‘ Koalition, sagte seinerseits gegenüber ERR, dass die Enthüllungen „besonders beunruhigend“ seien, da die Regierung „keine Toleranz gegenüber jeglicher Art von Geschäften im Zusammenhang mit Russland“ habe. Er sei ernsthaft besorgt über die Auswirkungen der Fragen zum Status des Ministerpräsidenten und die Glaubwürdigkeit Estlands. „Wie ernst werden wir noch genommen werden?“, fragte Läänemets zurück. Der sozialdemokratische Abgeordnete Raimond Kaljulaid prophezeit, der Skandal könne „sich für Kallas als Ministerpräsidentin als fatal erweisen“.



