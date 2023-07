Hitze in Deutschland: Gibt es von Robert Habeck bald ein „Kühlungsgesetz“?

In der Debatte über den Heizungstausch gibt es eine große Leerstelle. Während seit Monaten in Talkshows und Zeitungen darüber gestritten wird, wie Wärmepumpen Gas- und Ölheizungen ersetzen sollen, damit der Klimawandel gebremst werden kann, wirkt er sich längst massiv aus: Winter werden immer milder, Sommer immer heißer. Doch redet Deutschland nur übers Heizen, nicht übers Kühlen. Brauchen wir nicht dringend Klimaanlagen für jene Sommer, wie sie uns bevorstehen?

In den vergangenen kühlen und nassen Frühlingswochen ließ sich der letzte Hitzesommer vergessen. Tatsächlich aber wird es von Jahr zu Jahr wärmer. Die berüchtigten Berliner Winter mit geschlossener Eisdecke auf Gehwegen von November bis April sind Geschichte. Stattdessen erlebte Berlin 2022 wochenlang Temperaturen über 30 Grad.

Der Sonntag war in Deutschland zudem mit 38 Grad Celsius der bisher heißeste Tag in diesem Jahr. „Es wird unterschätzt, wie viele Menschen schon heute in Folge der Klimakrise auch hier in Berlin sterben“, sagt der Präsident der Berliner Ärztekammer, Peter Bobbert. Zwischen 2018 und 2020 starben in Berlin 1400 Menschen an den Folgen extremer Hitze, Tendenz steigend. Für den Sommer 2022 schätzt das Robert-Koch-Institut (RKI) die Zahl der Hitzetoten in Deutschland auf 4500.

Vor allem die Alten und Kranken haben mit der Hitze zu kämpfen. Davor warnen die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO), aber auch die Senioren-Union der CDU. „In Zeiten steigender Temperaturen leiden ältere Menschen besonders unter den Auswirkungen der Hitze“, sagt der stellvertretende Bundesvorsitzende Claus Bernhold. „Im eigenen Wohnumfeld wird auch und gerade bei Älteren künftig der Einbau von Klimaanlagen zum Standard werden.“



Und die Älteren werden mehr: Im Jahr 2021 lag der Anteil der über 65-Jährigen in Deutschland bei 22 Prozent. Das Statistische Bundesamt schätzt, dass es bis 2030 knapp 30 Prozent sein werden.

Es wird immer heißer in Berlin. Braucht bald jeder eine Klimaanlage? Wir haben die Antworten. Olivier Heiligers für die Berliner Zeitung am Wochenende

Hitze in Deutschland: Forscher erwarten deutlich mehr Klimaanlagen

In einer Studie der amerikanischen Harvard University aus dem Juli 2022 betrachteten Forscher zwei Szenarien der Erderwärmung und den daraus folgenden Bedarf an Klimaanlagen. Einmal ein Szenario, in dem Treibhausgasemissionen gegenüber dem heutigen Durchschnitt deutlich ansteigen, und eines, in dem die Emissionen zwar reduziert, aber nicht vollständig zurückgefahren werden.

Die Forscher schätzen, dass im Szenario mit steigenden Emissionen „bis zu 92 Prozent der Bevölkerung in Deutschland bei extremer Hitze eine Klimaanlage benötigen“. Schwere gesundheitliche Schäden bis zum Tod seien andernfalls vor allem bei Kindern, Alten, Kranken und Schwachen zu erwarten. Selbst bei weniger stark steigenden Emissionen und darauffolgenden Klimawandeleffekten würde der Bedarf nicht wesentlich fallen. Und von allen deutschen Städten erwarten Forscher die größten Temperaturveränderungen für Berlin.

Das Freiburger Öko-Institut schätzt in einer Studie aus dem Jahr 2019, dass die Zahl der Haushalte mit Klimaanlage in Deutschland von etwa drei Prozent im Jahr 2015 auf ein Viertel aller Haushalte im Jahr 2050 steigen wird.



Doch über Klimaanlagen wird in Deutschland wenig geredet. Es gibt kaum Werbung. Die Geräte gelten als Luxus. Dass sie schon bald eine Notwendigkeit sein werden, um die Sommer zu überstehen, wird übersehen. Sollte der Staat den Einbau daher stärker fördern, weil Hitzesommer zur Normalität werden?

Die Hitze schlägt aufs Gemüt. Weiß die Politik Rat? Olivier Heiligers für die Berliner Zeitung am Wochenende

Heizungsgesetz? Deutschland muss sich an den Klimawandel anpassen

Roland Stimpel ist Fachsprecher für Verkehr und Klimaschutz beim Landesseniorenbeirat Berlin. Das Gremium vertritt die Interessen älterer Menschen in der Hauptstadt, es berät das Abgeordnetenhaus und den Senat. „Das Kühlen von Wohnungen und anderen Räumen im Sommer wird so existenziell, wie es von jeher das Heizen im Winter ist – gerade für Ältere“, sagt Stimpel. Er fordert mehr staatliche Unterstützung für Menschen mit knapper Rente: bei der Installation von Markisen, Jalousien „und vermehrt auch beim Einbau von Klimaanlagen“.

Der Staat fördert bereits Anlagen in gewerblichen und öffentlichen Einrichtungen. Im Zuge der Nationalen Klimaschutzinitiative werden vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) unter anderem Firmen, gemeinnützige Organisationen, Kommunen, Schulen und Krankenhäuser unterstützt. Doch Privatpersonen können bisher keinen Antrag stellen.

„Klimaanlagen haben keinen guten Ruf“, sagt der baupolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Bernhard Daldrup. Er nennt als Gründe etwa den Stromverbrauch, aber auch den Lärm, den gerade ältere Geräte erzeugen. „Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass die Sommer in Deutschland in den letzten Jahren immer heißer wurden.“

Während der Kampf gegen den Klimawandel politische Debatten bestimmt, wird über die dringend notwendige Klimaanpassung kaum diskutiert. Dabei stellt der Bund bereits für dieses Jahr 790 Millionen Euro für die Städteförderung zur Verfügung, für die Begrünung der Innenstädte zum Beispiel. Vor allem in dicht bebauten Gebieten war es schon während der vergangenen Sommer oft nur schwer erträglich. Die Politik muss vorsorgen, denn die nächsten Hitzewellen kommen.

In Peking sind Klimaanlagen Alltag. In Berlin noch nicht. Vorerst. Uroš Pajović/Berliner Zeitung am Wochenende

Grünen-Politiker: Wärmepumpen können Klimaanlage und Heizung sein

„Frischluftschneisen dürfen nicht verbaut, Verschattungen von Gebäuden müssen berücksichtigt werden, und die Gebäude selbst sollten eine klimagerechte Gebäudehülle haben. Auf diese Bereiche müssen wir uns fokussieren“, sagt der SPD-Politiker Daldrup. Dennoch weiß auch er, dass es in Deutschland einen Trend zu mehr Klimaanlagen in Wohnungen gibt. „Wir verschließen uns nicht dieser Technik, wo sie dringend notwendig ist“, sagt Daldrup. „Dennoch müssen es die Menschen auch selbst entscheiden. Die Politik kann und sollte nicht alles entscheiden.“

Die Berliner Zeitung hat auch bei anderen Parteien nachgefragt. Der Tenor: Vor allem in Städten wird sich viel ändern müssen, damit Alte und Kranke zwischen Häuserschluchten leben können. Es gibt nicht die eine Lösung. Das Problem ist nur: Der Umbau von Gebäuden wird dauern, die Sanierung kostet viel Geld. Grünflächen werden nicht von heute auf morgen entstehen. Mehr Klimaanlagen hingegen könnten kurzfristig Abhilfe schaffen.

„Stadtplanung und Bauen der Zukunft muss nicht nur im Kampf gegen den Klimawandel liefern, sondern natürlich auch die Klimaanpassung berücksichtigen“, sagt der bau- und wohnungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Daniel Föst. „Da führt kein Weg dran vorbei.“

Der Bauexperte der Grünen im Bundestag, Kassem Taher Saleh, hält eine zusätzliche Förderung für besonders gefährdete Menschen für denkbar. Trotzdem müsse auf den Energieverbrauch geachtet werden, das beginne schon bei der Gebäudeplanung. „Dämmung schützt vor extremen Temperaturen, und einige Wärmepumpen können Klimaanlage und Heizung zugleich sein.“

Die FDP geht davon aus, dass Klimaanlagen in einer alternden Gesellschaft wichtiger werden. „Allerdings halte ich von einer reinen Förderung von Klimaanlagen wenig“, sagt Föst. Er spricht sich für ein Gesamtkonzept aus, das „Kühlung und Heizen, Verschattung und kluge Gebäudetechnik“ beinhalten müsse. Davon abgesehen gebe es bereits Geräte, die beides können: kühlen und heizen.

Heizen und Kühlen: Alle Luft-Luft-Wärmepumpen sind Split-Klimaanlagen

Dazu zählen sogenannte Split-Klimaanlagen, mit einem Element an der Hauswand und einem im Innenbereich. Denn diese Klimaanlagen sind nichts anderes als Luft-Luft-Wärmepumpen, und zwar die günstigste Art unter den Wärmepumpen. Oder anders formuliert: Alle Luft-Luft-Wärmepumpen sind Split-Klimaanlagen! In Süd- und Osteuropa gibt es sie fast in jedem Haushalt, in Deutschland bisher eher wenig. Sie kommen in der Heizungsdebatte nur selten vor, weil die Meinung verbreitet ist, dass man mit ihnen, anders als mit den aufwendigeren „richtigen“ Wärmepumpen, nicht energieeffizient genug heizen kann. Stimmt das?

Kürzlich erklärte Deutschlands zweitgrößter Vermieter, LEG Immobilien, die Geräte als gleichwertige Alternative zu Gasetagenheizungen zu behandeln. Das Düsseldorfer Wohnungsunternehmen will ab 2027 jährlich in bis zu 9000 von insgesamt rund 167.000 Wohnungen eine Luft-Luft-Wärmepumpe des japanischen Herstellers Mitsubishi Electric installieren, um die Anforderungen der Wärmewende von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck zu erfüllen.

Klimaanlagen im Bezirk Shibuya von Tokio Uroš Pajović/Berliner Zeitung am Wochenende

Wäre das auch eine Option für Berlin? Für die großen Berliner Vermieter scheinen die einfacheren Wärmepumpen nicht in Frage zu kommen. Man wolle sie weder selbst einbauen, noch seien derartige Anfragen der Mieter bekannt, sagt David Eberhart vom Verband der Berlin-Brandenburgischen Wohnungsunternehmen (BBU), der auch die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften wie Degewo und Howoge vertritt. „Hinsichtlich der Kühlung setzen die Wohnungsunternehmen im Bedarfsfall eher auf passive Kühlung statt auf die relativ energieaufwändige aktive Kühlung“, so der BBU-Sprecher – also auf Ventilatoren statt auf Klimaanlagen. Und alternativ zu Gasheizungen eigne sich in Berliner Mehrfamilienhäusern Fernwärme besser.

Einfuhr von Klimaanlagen hat sich in letzten zehn Jahren verdoppelt

Ist die deutsche Sparsamkeit der Grund, warum die Split-Klimaanlagen in Privathaushalten bisher eher unpopulär sind? Die Einfuhr aller Klimaanlagen nach Deutschland hat sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in den letzten zehn Jahren zwar verdoppelt, aber nach einer Zeitenwende zu Hause sieht es noch nicht aus. Luft-Luft-Wärmepumpen hatten 2021 einen Anteil von nur zehn Prozent an den vom BAFA geförderten Wärmepumpen.

„Bislang waren die besonders heißen Perioden in unseren Sommern noch nicht so lange und so warm wie in vielen Regionen Asiens“, sagt der Wärmepumpen-Hersteller Viessmann. Da gebe es über viele Monate im Jahr schwülwarme Temperaturen von 35 bis 40 Grad und mehr. Und in Deutschland vielleicht zwei Wochen. „Deshalb sind Klimaanlagen in diesen Ländern viel weiter verbreitet als in Mitteleuropa oder in Berlin.“

Klimaanlagenkästen an einer Fassade im Stadtzentrum von Belgrad, Serbien. Darunter auch welche von LG Electronics Uroš Pajović/Berliner Zeitung am Wochenende

Der südkoreanische Hersteller LG Electronics, dessen Klimaanlagen in Südeuropa die Fassaden der Mehrfamilienhäuser überwuchern, sieht den Grund für die geringe Zahl von Anlagen in Deutschland „in der soliden Bauweise und guten Isolierung“, die für hiesige Häuser üblich seien. Sprich: Die Isolierung schützt wohl besser vor Hitze. Es liege wohl auch am zusätzlichen Energieverbrauch der Geräte, mutmaßt der führende Produktmanager bei der LG-Niederlassung in Eschborn, Martin Thielmann.



Und doch ist er sicher: „Mittelfristig werden die Absatzzahlen steigen“, weil die Großstädte sich im Sommer zu „Hitze-Inseln“ entwickelten. Auch bei Viessmann geht man davon aus, dass der Standard, den die Menschen von Klimaanlagen in ihren Autos gewöhnt seien, künftig auch in Wohnungen erwartet werde.

Habecks Wärmewende: Split-Klimaanlagen können heizen und kühlen

In der Diskussion um den Austausch von Heizungen gegen Wärmepumpen ist ein Vorteil bisher kaum thematisiert worden. Luft-Luft-Wärmepumpen, also Split-Klimaanlagen, lassen sich nämlich nicht nur zur Kühlung, sondern auch als Heizung einsetzen. Das Bundeswirtschaftsministerium erklärt auf Anfrage, mit den Luft-Luft-Wärmepumpen könne man im Winter heizen und im Sommer „sehr energieeffizient“ kühlen. Kann man mit Split-Klimaanlagen also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen?

Die Investitionskosten sind zwar ein großer Vorteil: Der Preis für ein einfacheres Klimagerät beginnt schon ab 600 Euro, während man für eine Luft-Wasser- oder Erdwärmepumpe meistens ab 10.000 Euro in die Hand nehmen muss. Doch über die Effizienz der Geräte herrscht in der Heizindustrie keine Einigkeit. LEG Immobilien betont, mit Luft-Luft-Wärmepumpen in den Wohnungen seien keine weiteren Heizungskomponenten (Elektroofen, Therme etc.) nötig. Jedoch könnte die Warmwasserversorgung eine Herausforderung darstellen. Daher setze man in den Bestandswohnungen zusätzlich auf einen Elektrodurchlauferhitzer oder auf klassische, elektrisch betriebene Warmwasserspeicher pro Wohnung, sagt ein LEG-Sprecher.

Viessmann verweist auf die unterschiedliche Qualität der Wärmedämmung in verschiedenen Regionen. Beheizt man in Deutschland im Winter bei Außentemperaturen von -5 oder -10 Grad ein durchschnittlich gedämmtes Haus mit erwärmter Luft, seien große Luftmassen erforderlich, um die gewünschten Raumtemperaturen zu erreichen. Das bedeute permanente Zugluft, verbunden mit Strömungsgeräuschen. „Das ist der Grund, warum in unseren Breiten nahezu ausschließlich Wasser als Wärmeträgermedium z.B. in Fußbodenheizungen oder Heizkörpern genutzt wird“, heißt es bei Viessmann. Am ehesten ließen sich daher in Mitteleuropa noch Niedrigenergiehäuser auf diese Art beheizen.

Der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie, der alle Heizungshersteller und -installateure vertritt, betont auf Anfrage, dass die Effizienz der Split-Klimaanlagen im Winter sinke. „In diesem Fall benötigen die Geräte viel Energie für den Betrieb von Kältekreis und Nacherhitzer. Dies schlägt sich in höheren Betriebskosten nieder“, so der Verband. „Für die Nachrüstung einzelner Räume kann die Luft-Luft-Wärmepumpe in Kombination mit einer hydraulischen Heizung sinnvoll sein und wird so zur Hybridheizung.“

Daher hält auch die südkoreanische LG die Klimaanlagen besser für die Übergangsperioden geeignet, „wenn man etwa morgens schnell einen Raum auf Temperatur bringen möchte, aber die Zentralheizung noch bzw. schon ausgeschaltet ist.“ Verbraucher erleben es anders: Ein Hauseigentümer aus Berlin-Reinickendorf schreibt der Berliner Zeitung, wie effizient er mit seiner Luft-Luft-Wärmepumpe (nur 1800 kWh Stromverbrauch im Jahr) 90 Quadratmeter sanierter und gut gedämmter Wohnfläche beheizt – solarunterstützt und mit einem Durchlauferhitzer einschließlich eines 300-Liter-Speichers im Keller für die Warmwasserbereitung. Doch andere befürchten höhere Stromkosten im Winter und greifen lieber auf die gute alte Gasheizung zurück, obwohl das Heizen mit Gas in diesem Winter alles andere als günstig war. Zugleich weist der Bundesverband Wärmepumpe auf sogenannte Multisplitlösungen hin.

Doch auch das Heizen und Kühlen mit Strom wird wegen steigender Strompreise immer teurer. Und beim Strom geht es nicht nur ums Geld, sondern auch um die Frage, ob genug vorhanden ist. In Ländern wie Italien, die schon sehr viel länger Temperaturen erleben, wie sie in Deutschland erst in den letzten Jahren üblich geworden sind, werden jährlich mehr als eine Million Klimaanlagen verbaut. Im vergangenen Sommer zeigten sich die Probleme, die mit dem massenhaften Einbau einhergehen, deutlich. Die Regierung verbot die Nutzung von Klimaanlagen in öffentlichen Gebäuden bei Temperaturen unter 25 Grad. Durch die Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs und ausbleibender Gaslieferungen musste Strom rationiert werden.



