Höchstpreise bei Kälber-Auktion: Kuh Rosy bringt 89.000 Euro Ungeachtet schwieriger Rahmenbedingungen investieren Europas Bauern in gute Zuchttiere. Rinderhalter aus 14 Ländern boten bei einer Auktion in Mecklenburg mi... dpa

Karow/Bismark -Die Rinderhalter in Europa investieren trotz hoher Kosten und gesunkener Milchpreise stark in Zuchtrinder. So wurde auf der ersten kombinierten Live- und Online-Auktion des Zuchtverbandes RinderAllianz in Karow (Ludwigslust-Parchim) ein Durchschnittspreis von 10 427 Euro pro Kalb erreicht. Dieser Wert sei bisher noch nie in Deutschland erreicht worden, wie Geschäftsführerin Sabine Krüger der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Wir sind sehr zufrieden mit diesem Ergebnis.“ Der durchschnittliche Preis lag damit um etwa zwölf Prozent höher als der bisherige Rekord.