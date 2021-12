Brutto oder Netto macht einen großen Unterschied. Das durchschnittliche Einkommen eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers lag im Jahr 2020 laut Statistischem Bundesamt bei 3975 Euro brutto im Monat. Das sagt aber noch nicht viel darüber aus, wie viel der Durchschnittsverdiener am Ende tatsächlich auf dem Konto hatte. Denn vom Bruttolohn werden bekanntlich noch Steuer- und Sozialabgaben abgezogen.

Ein 50-jähriger Arbeitnehmer in der Steuerklasse I, der ein monatliches Bruttogehalt von 4000 Euro bekommt, keine Kinder hat, keine Kirchensteuer zahlt, aber gesetzlich krankenversichert ist, müsste 2020 von seinem Gehalt laut Brutto-Netto-Rechner der Stiftung Warentest 712,29 Euro Steuern zahlen. Hinzu kämen noch einmal 799 Euro Sozialabgaben. Am Ende bliebe schließlich ein Nettolohn von 2488,71 Euro. Diese Steuerlast kann unter bestimmten Voraussetzungen ein stückweit gemindert werden. Sodass am Ende des Monats mehr Geld auf dem Gehaltskonto eingeht.

Höherer monatlicher Nettolohn anstatt jährliche Steuer-Erstattung

Eine Möglichkeit ist, einen Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung zu stellen. Wenn der Arbeitnehmer hohe zusätzliche Ausgaben hatte, wie zum Beispiel Fahrt- oder Krankheitskosten, kann er diese steuerlich geltend machen. Und zwar nicht erst mit der Steuererklärung, sondern bereits vorher: Indem er einen Freibetrag beim Finanzamt beantragt und somit einen geringeren monatlichen Steuerabzug hat. Zwar erhöht der Freibetrag nicht die Steuererstattung an sich – ohne monatlichen Freibetrag stünde dem Arbeitnehmer mit hohen Werbungskosten eine jährliche Erstattung nach Abgabe der Steuererklärung zu. Der Freibetrag führt allerdings dazu, dass sich der monatliche Nettolohn erhöht und der Arbeitnehmer nicht bis zur jährlichen Steuererstattung vom Finanzamt warten muss.

Voraussetzung dafür, einen Freibetrag gestattet zu bekommen ist, dass die zusätzlichen Ausgaben mehr als 600 Euro betragen. Handelt es sich bei den zusätzlichen Ausgaben um Werbungskosten, müssen die Kosten die Grenze von 1600 Euro überschreiten. Denn für Werbungskosten ist bereits ein Pauschbetrag von 1000 Euro je Arbeitnehmer vorgesehen, also ein Mindestbetrag, der angerechnet wird, ohne dass Kosten bis zu dieser Größenordnung nachgewiesen werden müssen. „Alle, die noch höhere Werbungskosten haben, etwa aufgrund von langen Fahrtwegen, hohen Fortbildungskosten oder einem häuslichen Arbeitszimmer, können sich einen Freibetrag eintragen lassen“, sagt Daniela Karbe-Geßler, Leiterin Steuerrecht und Steuerpolitik beim Bund der Steuerzahler.

Wer den Antrag jetzt noch im Dezember stellt, kann davon 2021 und 2022 profitieren. Der Freibetrag wird immer für zwei Jahre eingetragen. „Wenn sich die Aufwendungen in dieser Zeit allerdings verringern, beispielsweise weil man umgezogen ist und anschließend einen viel kürzeren Fahrtweg hat, sollte man den Freibetrag sofort ändern lassen“, rät Karbe-Geßler. „Ansonsten ist der Lohnsteuerabzug zu niedrig, was dann in der Einkommensteuererklärung zu Nachzahlungen führt.“ Seit kurzem sind die Beantragung und Änderungen erstmals auch online über das Portal „Mein Elster“ möglich.

Pflicht zur Abgabe der Steuererklärung

Wer Freibeträge angemeldet hat, ist verpflichtet für die Jahre, in denen der Freibetrag gilt, eine Steuererklärung abzugeben. Das Finanzamt prüft dann, ob die hohen Freibeträge gerechtfertigt sind.

Neben dem Lohnsteuer-Freibetrag gibt es noch andere Freibeträge. Der Grundfreibetrag steht automatisch allen Arbeitnehmern zu. Bis zu einer Grenze von 9744 Euro jährlich (2022 steigt der Grundfreibetrag auf 9984 Euro) ist das Einkommen steuerfrei. Für Ehepaare verdoppelt sich der Betrag jeweils. Nur der Teil des Einkommens, der über der Grenze liegt, wird besteuert.

Weitere Freibeträge: Kinderfreibetrag, Entlastungsbetrag für Alleinerziehende

Darüber hinaus gibt es Freibeträge, die an bestimmte Lebensumstände gebunden sind. Eltern steht beispielsweise der Kinderfreibetrag sowie der Erziehungsfreibetrag zu. Bei Erhalt der Steuervergünstigungen entfällt allerdings das Kindergeld. Stattdessen müssen sie auf einen geringeren Teil ihres Einkommens Steuern zahlen. Laut Vereinigte Lohnsteuerhilfe (VLH) lohnt sich der Kinderfreibetrag rechnerisch bei Alleinerziehenden allerdings erst ab einem zu versteuerndem Einkommen von etwa 30.000 Euro (60.000 Euro bei Eheleuten). Andernfalls kommt beim Kindergeld mehr zusammen. Im Rahmen einer Günstigerprüfung vergleicht das Finanzamt, ob die steuerliche Entlastung durch die Freibeträge höher ist als das jährliche Kindergeld inklusive Kinderbonus.

Alleinerziehenden steht darüber hinaus ein Entlastungsbetrag zu. Den bekommen alleinerziehende Väter und Mütter, wenn sie in Steuerklasse II wechseln. Seit 2020 beträgt der Entlastungsfreibetrag 4008 Euro.

Wenn Eltern ihr Kind während der Ausbildung finanziell unterstützen, steht ihnen unter bestimmten Voraussetzungen ein Ausbildungsfreibetrag zu. So muss das Kind etwa volljährig sein, darf aber nicht mehr bei den Eltern wohnen, damit Anspruch auf 924 Euro Freibetrag im Jahr bestehen.

Schließlich gibt es noch den Übungsleiterfreibetrag sowie den Ehrenamtsfreibetrag. Wer ehrenamtlich als Übungsleiter arbeitet, kann beantragen, dass von der Vergütung bis zu 3000 Euro pro Jahr steuerfrei bleiben, erklärt die Vereinigte Lohnsteuerhilfe. Bei Ehrenamtlichen beträgt der Freibetrag 840 Euro.