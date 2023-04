Hohe Akzeptanz für Bau von Windrädern und Stromtrassen Um die Klimaziele zu erreichen, muss Deutschland auch seine Energie-Infrastruktur zügig anpassen. Eine Mehrheit steht diesen Veränderungen offen gegenüber - ... dpa

ARCHIV - Windräder drehen sich nahe Dabergotz in Brandenburg. Soeren Stache/dpa

Stuttgart -Die Bereitschaft der Menschen, in ihrer unmittelbaren Nähe Windenergie- und Solaranlagen sowie Stromtrassen zu akzeptieren, ist laut einer Umfrage hoch. So gaben 82 Prozent der Befragten an, mit solchen Anlagen einverstanden zu sein, wenn es für die Versorgungssicherheit erforderlich ist, wie das Beratungsunternehmen EY in Stuttgart mitteilte.