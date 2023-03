Hohe Inflation in der Türkei geht weiter zurück Wohl kaum ein Land ist von der Inflation zuletzt so stark getroffen worden wie die Türkei. Werte jenseits der 80 Prozent sind zwar vorerst vorbei - aber die ... dpa

Ankara -Die hohe Inflation in der Türkei geht weiter zurück. Im Februar stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 55,2 Prozent, wie das nationale Statistikamt am Freitag in Ankara mitteilte. Das lag leicht unter den Erwartungen von Bankökonomen, die im Schnitt eine Rate von 55,5 Prozent erwartet hatten. Im Vormonat hatte die Teuerung 57,7 Prozent betragen, im vergangenen Jahr war sie sogar bis auf rund 85 Prozent gestiegen. Seither geht die Inflation tendenziell zurück, zuletzt aber langsamer.