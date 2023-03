Hohe Nachfrage nach Wärmepumpen - Produktion zieht stark an Während die Politik über die Zukunft von Öl- und Gasheizungen streitet, schaffen viele Verbraucher Fakten. Immer mehr entscheiden sich beim Umrüsten für eine... dpa

Wiesbaden -Die Nachfrage nach Wärmepumpen als Alternative zu Öl- oder Gasheizungen ist weiter groß. In den ersten drei Quartalen 2022 wurden in Deutschland knapp 243.200 Wärmepumpen produziert, fast die Hälfte mehr (48,9 Prozent) als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Gegenüber 2017 habe sich die Zahl der hergestellten Wärmepumpen in den ersten drei Quartalen 2022 mehr als verdoppelt (plus 132,9 Prozent).